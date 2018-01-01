"Не выиграли и не проиграли – нормально": каков был дебют Мариуполя в еврокубках

iSport.ua рассказывает о матче Мариуполя в квалификации Лиги Европы против шведского Юргордена.

"Не выиграли и не проиграли – нормально", – фраза капитана Мариуполя Рустама Худжамова после унылой ничьи в Швеции с местным Юргорденом выглядела, словно пощечина общественному вкусу и вызывала недоумение.

Получается, Мариуполь ехал в Стокгольм за ничьей, а тут подфартило и вовсе могли увезти выездную победу, так?, – что-то подобное было на уме после финального свистка чешского арбитра Мирослава Зелинки.

К счастью, я не сел за этот текст сразу после матча. Подобные неоднозначные поединки противопоказано разбирать на "горячую голову".

За окном новый день. Команда и болельщики "азовцев" отсыпаются после скандинавских видов, а кто-то может еще добирается домой. Тем не менее, мы все держим в уме ничью 1:1, и особенно выездной гол Сергея Яворского. Теперь в паре Мариуполь – Юргорден именно команда Александра Бабича – фаворит двухматчевого противостояния. Хотя еще вчера фанаты Юргордена и шведские СМИ были уверены, что их любимцы уже в следующем раунде.

Несмотря на удачный результат, содержание игры Мариуполя скорее можно именовать "антифутболом".

Анонсировав грядущий матч в четверг, мы предупреждали, что, если "азовцы" будут играть длинными забросами на Руслана Фомина опасных моментов у форварда может и не быть. Мариуполь не изменил своему стилю и выходил из обороны в атаку именно за счет вертикальных передач вперед. Как и ожидалось Руслан не смог навязать борьбу на "втором этаже" двум центральным защитникам – Йоханссону и Даниельсону. Ну уж больно они хороши в борьбе в воздухе. Да и рост позволяет. Как никак, оба центрбэка под два метра. Как итог, у Мариуполя один удар в створ ворот – гол Яворского. На этом все. Поправьте меня, если у пары Фомин–Чурко был хотя бы намек на момент.

Смог бы Мариуполь сыграть по-другому? К примеру, за счет короткого паса. Вряд ли. Александр Бабич очень ограничен в ресурсах и в его распоряжение попросту не хватает креативщиков. Лидеры Мариуполя прошлогоднего разлива – Болбат и Тотовицкий вернулись в Шахтер. Жаль, в этом матче скорость и дриблинг – первого, а также умение придержать мяч, отдать последний пас – второго были бы очень кстати.

К тому же, матч с Юргорденом – дебют "азовцев" в Лиге Европы. Да, когда-то Ильичевец играл свою квалификацию к Кубку УЕФА, однако для нынешней команды подобный опыт в новинку и для тренера в том числе. Александр Бабич выбрал сверхосторожную тактику, которая ставила в неловкое положение команду соперника. Юргорден типичная скандинавская команда, а значит не любит и не умеет играть первым номером. Украинский клуб заставил шведов идти в атаку, отдав им мяч. Возможно, это и был план на игру от тренерского штаба Мариуполя. Если так, прекрасно!

В первом тайме шведы пробовали взломать оборону соперника с помощью среднего паса, а где-то даже и короткой игры в стенку. На удивление хозяйская команда отказалась от привычных вертикальных передач. Хотя на острие атак играл Алиу Баджи, который имеет достаточную антропометрию, чтобы бороться с рослыми центральными защитниками Мариуполя в верху. И все же парочку моментов Юргорден создал. Особой опасности они не таили, однако несли в себе немного другую функцию – своеобразной разведки. Шведы нащупали, что трио Белый, Яворский и Быков регулярно ошибаются, как технически, так и тактически, а постоянное давление на них принесет свои плоды в виде голов.

Забитый мяч все того же Баджи на 90+4 минуте – подтверждение вышесказанного. Сенегальский форвард остался один перед Рустамом Худжамовым и расстрелял украинского голкипера ударом в упор. Что делали центральные защитники Мариуполя в тот момент остается загадкой. К тому же, перед тем, как отличится в воротах "азовцев" Баджи упустил два неплохих шанса. А, если бы этот 20-летний парень был немного мастеровитей…?

Еще одной проблемой для Александра Бабича стала физическая форма его команды. Мариуполь значительно подсел после минуты этак 65-й. Но и здесь нельзя упрекнуть тренерский штаб украинской команды. Для Мариуполя матч с Юргорденом был лишь вторым после летнего отдыха, а значит ребятам нужно пару матчей, чтобы отыскать свои ритмы. В свою очередь шведы находятся в лучших физических кондициях, так как их чемпионат уже в полном разгаре: идет второй круг.

Перед отчетным матчем мы также делали акцент на стандартные положение скандинавской команды, однако 90 минут игры полностью опровергли эти опасения. Юргорден остался без своего козыря и это еще одна заслуга украинского клуба. Видимо, Александр Бабич уделил обороне при стандартных положениях огромное внимание и его подопечные идеально выполнили тренерскую установку. Игроки Мариуполя плотно играли с рослыми футболистами Юргордена, так и не дав нанести ни одного акцентированного удара после стандартов. Момент на последних секундах игры, когда мяч после удара головой Даниэльсона попал в стойку вынесем за скобки.

В свою очередь украинцы взяли соперника его же методом, забив после розыгрыша "корнера". Яворский откликнулся на подачу от Чурко и затылком отправил мяч в ближний угол. Шведы, казалось, были в шоке.

"Результат забывается, а счет остается", – затертая до дыр фраза, но по-другому и не скажешь. В подобных матчах на первый план выходит счет на табло, а он, пока что, греет душу украинским болельщикам. Мариуполь не изменит своему стилю игры и в домашнем матче. Об этом даже мечтать не стоит. Здесь результат стоит во главе угла, а как именно он достигнут – дело пятое.

Единственное, о чем хочется попросить команду Александа Бабича, чтобы она не играла на 0:0. Как правило, ни к чем хорошему подобная "сушилка" не приводит.

Фото: ФК Мариуполь, dif.se

Алексей Мацкевич, iSport.ua