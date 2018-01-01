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Худжамов: В конце матча был "валидол"

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Голкипер Мариуполя – о первой игре с Юргорденом.
Рустам Худжамов
Рустам Худжамов
ФК Мариуполь

Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов прокомментировал первый матч с Юргорденом, в котором украинская команда упустила победу на последних минутах.

"Результат 50 на 50. Забили гол на выезде, но не удержали победного счета. Не могу сказать, наверное, больше довольны, чем расстроены.

Тактика? Мы играли на выезде, для нас это новый турнир, было логично играть от обороны.

В конце матча был "валидол". Юргорден выпустил "маленького динозаврика", который прыгал, пытался все мячи снять. Можно было догадаться, что соперник будет так играть в конце матча.

Результат – не плохой, не хороший. Нормальный", – сказал футболист в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, Мариуполь сыграл вничью с Юргорденом в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 2 августа в городе Одесса.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Юргорден – Мариуполь.

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Теги: футбол, Лига Европы, Мариуполь, Юргорден, Рустам Худжамов
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