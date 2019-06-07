Наши в еврокубках: гол Малиновского, дубль от Эсеолы

Украинские футболисты успешно сыграли за свои команды в Лиге Европы.

Еврокубковая неделя для украинских футболистов не ограничилась матчем Мариуполя против Юргордена – достаточно наших игроков было и в других матчах, в которых они отыграли заметную роль.

Если в Лиге чемпионов на неделе наши игроки были в роли статистов (Шахов вышел на 92-й минуте, а Хачериди остался в запасе ПАОКа, тогда как Довбык не попал в заявку Мидтьюлланна), то в Лиге Европы на их счету три гола.

Наиболее результативно провел день Адеринсола Эсеола, который за свой Кайрат оформил дубль в матче с АЗ, забив после удачного сольного прохода и грамотной игры в чужой штрафной. Кайрат выиграл 2:0.

Бельгийский Генк разгромил Фолу Эш из Люксембурга (5:0), а начало разгрома положил голом со штрафного на четвертой минуте наш Руслан Малиновский.

Владимир Костевич отыграл 90 минут за Лех в выездной игре против солигорского Шахтера (1:1).

В матче Тобол – Пюник (2:1) на поле вышли сразу двое украинцев – за хозяев весь матч отыграл вратарь Дмитрий Непогодов, за гостей – хавбек Максим Трусевич.

Экс-игрок Зари и Александрии Артем Сухоцкий отыграл полный матч за братиславский Слован на Мальте, где словаки сенсационно уступили Бальцану (1:2).

Бывший игрок Днепра Дмитрий Лепа вышел на замену на 62-й минуте матча своего Осиека против Глазго Рейнджерс. Помешать шотландцам выиграть украинец не смог (0:1).

Защитник Александр Азацкий поучаствовал в разгромной победе своего Торпедо Кутаиси над фарерским Викингуром (3:0). Украинец в голах не участвовал, но это и не его задача.

В Динамо-Брест, которое выгнало накануне Артема Милевского, остались еще украинцы. Александр Нойок и Алексей Хобленко вышли в старте матча с Атромитосом и провели весь поединок. Хавбек отметился ассистом, а вот Хобленко заработал предупреждение, хотя его команда одержала победу 4:3.

Последним из украинцев сегодня вышел на поле Максим Третьяков из словацкого ДАК – его тренер выпустил на 87-й минуте игры против минского Динамо (1:3).

Тимофей Шеремета весь матч просидел на скамейке запасных Тракая, который проиграл сербскому Партизану 0:1.

Все результаты матчей второго квалификационного раунда ЛЕ смотрите тут.

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