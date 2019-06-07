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Бабич – о игре с Юргорденом: Было сложно, но мы хорошо поработали

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Александр Бабич прокомментировал ничью своих подопечных в игре с Юргорденом.
Александр Бабич
Александр Бабич

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился эмоциями после ничейного матча против шведского Юргордена в квалификации к Лиге Европы. 

"После игры я остался доволен. Ребята выполнили ту стратегию на игру, которую мы выбрали. В принципе, она и сработала.

Где-то не хватило опыта, скамейки. В конце команда соперника начала раскрываться, грузить мяч вперед, если бы еще были свежие, быстрые нападающие, которые могли бы убежать. В конце были моменты, когда можно было бы спокойно довести матч до конца. Было сложно, но мы хорошо поработали.

Ребята говорят, что много ушибов, толкались локтями, кусались. Всех поблагодарил. Это наш первый опыт, мы с высоко поднятой головой закончили этот матч.

Понимали что команда соперника будет поджимать, будут подачи в штрафную. Отмечу что мы верховую борьбу мы выигрывали, наши защитники на втором этаже отработали качественно. Не хватало сил чтобы в средней линии мяч подхватить и провести контратаку.

Реально оцениваем свои шансы. Первый тайм мы отыграли, второй тайм у нас в Одессе, нужно восстановиться. Вроде как ребята расстроены, но мы понимаем, что это наша первая игра, дебют в Лиге Европы", – сказал Бабич в комментарии телеканалу Футбол 1.

Смотрите также видео голов и обзор матча Юргорден – Мариуполь

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Теги: футбол, Мариуполь, Юргорден, Лига Европы, Александр Бабич
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