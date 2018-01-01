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Юргорден – Мариуполь 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Мариуполь упустил ничью на последних секундах матча с Юргорденом.
Юргорден – Мариуполь 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фк Мариуполь

Мариуполь расписал выездную ничью со шведским Юргорденом в матче квалификации к Лиге Европы. 

К вашему вниманию видео голов и обзор матча: 

Юргорден – Мариуполь 1:1

Гол: 0:1 – Яворский, 37, 1:1 – Баджи, 90+4

Юргорден: Исакссон, Аугустинссон, Гуннарссон (Уне-Ларссон, 65), Даниэльссон, Юханссон, Мрабти, Карлстрем (Уокер, 73), Ринг, Радетинац (Ольссон, 77), Ульвестад, Баджи.
Мариуполь: Худжамов, Белый, Кирюханцев, Демири, Тищенко, Пихаленок, Мишнев (Чоботенко, 82), Быков, Чурко (Горбунов, 76), Яворский, Фомин.
Предупреждения: Ринг (71), Уокер (75), Горбунов (76).
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Теги: футбол, Лига Европы, Мариуполь, Юргорден, видео голов, обзор матча
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