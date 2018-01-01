Мариуполь не удержал победу в дебютном матче отбора к Лиге Европы

Мариуполь на выезде сыграл вничью со шведским Юргорденом.

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Юргорден – Мариуполь 1:1

Гол: 0:1 – Яворский, 37, 1:1 – Баджи, 90+4

Юргорден: Исакссон, Аугустинссон, Гуннарссон (Уне-Ларссон, 65), Даниэльссон, Юханссон, Мрабти, Карлстрем (Уокер, 73), Ринг, Радетинац (Ольссон, 77), Ульвестад, Баджи.

Мариуполь: Худжамов, Белый, Кирюханцев, Демири, Тищенко, Пихаленок, Мишнев (Чоботенко, 82), Быков, Чурко (Горбунов, 76), Яворский, Фомин.

Предупреждения: Ринг (71), Уокер (75), Горбунов (76).