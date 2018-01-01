Худжамов: Есть определенный дискомфорт в плане ведения игры
Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов дал свой комментарий перед выездным матчем с Юргорденом.
“Еврокубки для нас – это, в первую очередь, показатель того, что мы чего-то добились и проделали хорошую работу. Такие моменты очень дорого стоят.
Что касается соперника, то Юргорден – хорошо укомплектованная команда, которая играет в силовой футбол. У нас было достаточно информации о сопернике, так что подготовились мы кардинально.
Очень понравился их стадион. Видно, что здесь люди получают удовольствие от футбола. Считаю, что так должно быть везде. Люди заполняют стадион и команде приятно играть ради своих болельщиков.
Единственное, что вызывает беспокойство это сильные изменения в составе. Ушли многие футболисты, которые помогали добиваться результата в прошлом сезоне. Сейчас состав переменился процентов на 50 и есть определенный дискомфорт, в плане ведения игры.
Также свой комментарий перед отъездом дал главный тренер “азовцев” Александр Бабич.
Напомним, что сегодня, 26 июля, в 20:00 по киевскому времени Мариуполь проведет свой первый матч в Лиге Европы против Юргордена.
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