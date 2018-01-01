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Фонсека: Брага сильнее Зари во всех компонентах

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Паулу Фонсека поделился с португальскими журналистами мыслями о луганской Заре.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Фк Шахтер Донецк

Наставник донецкого Шахтере Паулу Фонсека оценил шансы луганской Зари в противостояние со своим бывшим клубом – португальской Брагой в квалификации к Лиги Европы. 

"Заря – третья сила в чемпионате Украины, однако она значительно уступает Шахтеру и Динамо. Если бы Брага играла в УПЛ, то превосходила бы Зарю. Брага сильнее во всех компонентах – и технически, и тактически. Мобильность футболистов Браги станет для Зари проблемой.

Если судить с оборонительной точки зрения, луганская команда хороша в прессингею. Их тренер часто прибегает к индивидуальной опеке.

С Зарей у нас всегда очень сложные матчи. Бывало, что мы проигрывали им. Если не считать Динамо, это самая сложная команда в Украине. У них нет выдающихся личностей, но они сильны коллективом, очень сбалансированная команда.

Что касается стадиона в Запорожье, то поле там хорошее, его готовили к еврокубкам. Когда приезжает Шахтер, там почти всегда аншлаг", – сказал Фонсека в интервью португальскому изданию O Jogo

Напомним, что первый матч Заря – Брага состоится в Запорожье 9-го августа. Ответная встреча в Португалии – 16-го августа.

Ранее наставник луганчан Юрий Вернидуб, комментируя результаты жеребьевки, заявил, что не видит ничего страшного в Браге

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Теги: футбол, Шахтер, Паулу Фонсека, Заря, Брага, Лига Европы
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