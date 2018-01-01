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Бабич: У шведов есть проблемы с составом

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Главный тренер Мариуполя дал последний комментарий, перед выездом на матч с Юргорденом.
Александр Бабич
Александр Бабич
footballua.tv

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился некоторыми наблюдениями о Юргордене, с которым уже сегодня, 26 июля, его команда сыграет в Лиге Европы.

“Хорошо подготовились к сопернику, знаем их слабые и сильные стороны. У шведов есть проблемы с составом. Из-за повреждения, скорее всего, не сыграет их главный форвард. Тем не менее, у них хорошая лава запасных, так как они неплохо усилились этим летом.

Очень важно сыграть тактически грамотно, ведь это лишь первая часть противостояния. Юргорден - физически сильная команда, которая играет довольно компактно, что создает определенные трудности при создании моментов у их ворот.

Нам придется хорошенько подумать, как заставить шведов играть не в свою игру. Самое главное, это не пропустить, а забитый гол стал бы хорошим подспорьем на ответный матч”,- цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

Напомним, что матч Юргорден – Мариуполь состоится сегодня, 26 июля, в 20:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: футбол, Мариуполь, Лига Европы, Юргорден
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