Мариуполь сыграет с Юргорденом во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

ФК Мариуполь сыграет на выезде со шведским Юргорденом в рамках второго отборочного цикла Лиги Европы. Вашему вниманию анонс матча Юргорден – Мариуполь.

Уже известно, что победитель данного противостояния в следующем раунде встретится с триумфатором пары Вентпис (Латвия) – Бордо (Франция).

Приазовскому клубу выпала честь первым из украинских команд сыграть в еврокубках сезона-2018/19. В минувшем розыгрыше УПЛ подопечные Александра Бабича заняли пятое место, что позволит им дебютировать в Лиге Европы.

Ранее команда из Мариуполя имела малый опыт еврокубковых встреч, правда тогда турнир назывался Кубок УЕФА, а сам клуб – Ильичевец. В 2014 году сперва был обыгран армянский Банац, однако в следующем же раунде неудачная попытка с австрийской Аустрией.

Соперник нашего клуба узнал об участии во втором по престижности турнира Европы еще осенью, поскольку шведский чемпионат проходит по системе весна-осень. В 2017 году стокгольмская команда заняла третье место в национальном первенстве и стала обладателем Кубка Швеции. Сейчас в ее активе 27 очков после 15 сыгранных матчей и 4 позиция в Высшей лиге.

Мариуполь же, наоборот, успел сыграть только один официальный поединок – поражение от Зари со счетом 1:2.

Еще одним минусом для приазовцев может стать долгая дорога – сперва они добирались до Запорожья автобусом, откуда им предстояло перенести еще два перелета – в Стокгольм с пересадкой через Киев.

Также не поможет Мариуполю нападающий Андрей Борячук, который был арендованный у донецкого Шахтера. Форварда попросту не успели заявить.

Обслужит поединок Мирослав Зелинка. Ассистентами чешского рефери будут его соотечественники Ондржей Пеликан и Ян Патак. Резервный арбитр – Эмануэл Марек.

Напомним, встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Юргорден – Мариуполь состоится 26 июля на стадионе Tele2 Arena. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Читайте также материал iSport.ua о том, что подарят фанатам Мариуполь и Юргорден.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!