Юргорден – Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы
ФК Мариуполь сыграет на выезде с Юргорденом в рамках второго отборочного цикла Лиги Европы.
В активе шведского клуба 27 очков после 15 сыгранных матчей и 4 позиция в национальном первенстве. Мариуполь же, наоборот, успел сыграть только один официальный поединок – поражение от Зари со счетом 1:2.
Последние матчи Юргордена:
|22.07.2018
|Чемпионат Швеции
|Юргорден
|Хеккен
|2:1
|15.07.2018
|Чемпионат Швеции
|Кальмар
|Юргорден
|0:1
|08.07.2018
|Чемпионат Швеции
|Юргорден
|Норрчепинг
|1:1
|30.06.2018
|Товарищеский матч
|Юргорден
|Орхус
|2:2
|20.06.2018
|Товарищеский матч
|Сандвикенс
|Юргорден
|1:2
Последние матчи Мариуполя:
|14.07.2018
|УПЛ
|Заря
|Мариуполь
|2:1
|13.07.2018
|Товарищеский матч
|Мариуполь
|ФЮС Рабат
|1:1
|09.07.2018
|Товарищеский матч
|Мариуполь
|Эстегляль
|1:0
|08.07.2018
|Товарищеский матч
|Истанбулспор
|Мариуполь
|0:2
|05.07.2018
|Товарищеский матч
|Мариуполь
|Дримс
|9:0
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне шведской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1,57, а на приазовцев – 5,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Юргорден – Мариуполь, которая будет доступна в этой статье 26 июля, начиная с 19:50 по киевскому времени.
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