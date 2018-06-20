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Юргорден – Мариуполь 0:1 онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Мариуполь сыграет с Юргорденом 26 июля в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Юргорден – Мариуполь.
Онлайн трансляция матча Юргорден – Мариуполь
Онлайн трансляция матча Юргорден – Мариуполь

ФК Мариуполь сыграет на выезде с Юргорденом в рамках второго отборочного цикла Лиги Европы.

В активе шведского клуба 27 очков после 15 сыгранных матчей и 4 позиция в национальном первенстве. Мариуполь же, наоборот, успел сыграть только один официальный поединок – поражение от Зари со счетом 1:2.

Последние матчи Юргордена:

22.07.2018Чемпионат ШвецииЮргорденХеккен2:1
15.07.2018Чемпионат ШвецииКальмарЮргорден0:1
08.07.2018Чемпионат ШвецииЮргорденНоррчепинг1:1
30.06.2018Товарищеский матчЮргорденОрхус2:2
20.06.2018Товарищеский матчСандвикенсЮргорден1:2

Последние матчи Мариуполя:

14.07.2018УПЛЗаряМариуполь2:1
13.07.2018Товарищеский матчМариупольФЮС Рабат1:1
09.07.2018Товарищеский матчМариупольЭстегляль1:0
08.07.2018Товарищеский матчИстанбулспорМариуполь0:2
05.07.2018Товарищеский матчМариупольДримс9:0

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне шведской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1,57, а на приазовцев – 5,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Юргорден – Мариуполь, которая будет доступна в этой статье 26 июля, начиная с 19:50 по киевскому времени.

Читайте также материал iSport.ua о том, что подарят фанатам Мариуполь и Юргорден.

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Теги: футбол, Мариуполь, Юргорден, Лига Европы, онлайн трансляция
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