Юргорден – Мариуполь 0:1 онлайн трансляция матча Лиги Европы

Мариуполь сыграет с Юргорденом 26 июля в квалификации Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Юргорден – Мариуполь.

ФК Мариуполь сыграет на выезде с Юргорденом в рамках второго отборочного цикла Лиги Европы.

В активе шведского клуба 27 очков после 15 сыгранных матчей и 4 позиция в национальном первенстве. Мариуполь же, наоборот, успел сыграть только один официальный поединок – поражение от Зари со счетом 1:2.

Последние матчи Юргордена:

22.07.2018 Чемпионат Швеции Юргорден Хеккен 2:1 15.07.2018 Чемпионат Швеции Кальмар Юргорден 0:1 08.07.2018 Чемпионат Швеции Юргорден Норрчепинг 1:1 30.06.2018 Товарищеский матч Юргорден Орхус 2:2 20.06.2018 Товарищеский матч Сандвикенс Юргорден 1:2

Последние матчи Мариуполя:

14.07.2018 УПЛ Заря Мариуполь 2:1 13.07.2018 Товарищеский матч Мариуполь ФЮС Рабат 1:1 09.07.2018 Товарищеский матч Мариуполь Эстегляль 1:0 08.07.2018 Товарищеский матч Истанбулспор Мариуполь 0:2 05.07.2018 Товарищеский матч Мариуполь Дримс 9:0

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне шведской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1,57, а на приазовцев – 5,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Юргорден – Мариуполь, которая будет доступна в этой статье 26 июля, начиная с 19:50 по киевскому времени.

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