Юргорден – Мариуполь: где смотреть матч Лиги Европы

Мариуполь встретится с Юргорденом 26 июля в поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы. Узнайте, где смотреть матч Юргорден – Мариуполь.

ФК Мариуполь сыграет на выезде с Юргорденом в рамках второго отборочного цикла Лиги Европы.

Противостояние Юргорден – Мариуполь покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1.

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По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне шведской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1,57, а на приазовцев – 5,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.

Напомним, встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Юргорден – Мариуполь состоится 26 июля на стадионе Tele2 Arena. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

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