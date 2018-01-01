Юргорден – Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
ФК Мариуполь сыграет на выезде с Юргорденом в рамках второго отборочного цикла Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне шведской команды.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1,57, а на приазовцев – 5,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,6.
Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Юргордена можно поставить с коэффициентом 1,7, а на победу Мариуполя – 4,5.
Напомним, встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Юргорден – Мариуполь состоится 26 июля на стадионе Tele2 Arena. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
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