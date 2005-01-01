Стандарты, навесы и кое-что еще: что подарят фанатам Мариуполь и Юргонден

iSport.ua рассказывает о грядущем матче Мариуполя в квалификации Лиги Европы против шведского Юргордена.

Мариуполь уже в грядущий четверг начнет свою вторую в истории еврокампанию. "Азовцы" стартуют со второго квалификационного раунда Лиги Европы выездным матчем против шведского Юргордена. Первая попытка была в 2004 году, когда предшественик Мариуполя Ильичевец сперва прошел армянский Банац, но в следующем же раунде был бит австрийской Аустрией.

Сейчас все по-другому: турнир звется не Кубок УЕФА, а Лига Европы, да и Ильичевца уже нет, а есть Мариуполь. Одно остается неизменным – история. Клуб с берегов Азовского моря на групповой стадии еврокубков еще не играл.

После жеребьевки украинские журналисты и болельщики полезли в интернет и принялись "копать" информацию о шведском Юргордене. Скажу больше, скандинавы сделали то же самое и были приятно удивлены, узнав, что Мариуполь и вовсе футбольный "карлик" в плане еврокубковых баталий.

Шведские СМИ и рядовые болельщики уже видят свою команду в следующем раунде, где примеряются к матчам с Бордо. Возможно, факт недооценки Мариуполя сыграет злую шутку с Юргорденом. По крайне мере, в это хочется верить.

Историческая справка

- Юргорден был основан в 1891 году в кафе на одном из островов Стокгольма. Клуб получил прозвище "синие полосы". К слову, основная форма команды именно в сине-голубую вертикальную полоску.

- За свою историю Юргорден может похвастаться 11 чемпионскими титулами чемпионата Швеции, последний из которых был выигран в 2005 году. Также клуб является пятикратным победителем Кубка Швеции и действующим его обладателем. В мае в финале был обыгран Мальме (3:0).

- Минувший сезон команда завершила на третьей строчке, которое и позволило ей попасть во второй квалификационный раунд ЛЕ. Чемпионат Швеции проходит по системе весна-осень, поэтому Юргорден в нынешнем сезоне после 14 туров идет на 4-й строчке в турнирной таблице.

- Шведский клуб еще ни разу не играл в основной сетке Лиги Европы или же ее предшественника – Кубке УЕФА.

- Юргорден принимает своих соперников на 33 тысячном стадионе – Теле2 Арена, который был построен в 2005 году и именно сюда пожалует команда Александра Бабича.

50-летний наставник Юргордена Озджан Мелькемихель привил своим подопечным, где-то, возможно, олдскульную тактику 4-4-2. Юргорден играет вертикальными передачами на своих форвардов, используя одного из них в качестве столба. К слову о форвардах, главная ударная сила "синих полос" Тино Кадевере, который забил в нынешнем сезоне 8 мячей в 12 матчах, получил серьезную травму в начале июля и пропустит оба матча с украинский клубом.

Тем не менее, пару форвардов в игре с "азовцами" составит кто-то из тройки нападающих Мрабти, Козица или же Баджи. Последний принес своей команде победу в крайнем матче чемпионата, выйдя на замену и забив на последних секундах игры.

Юргорден, как и все скандинавские команды, делает большой акцент на стандартные положения: угловые, штрафные удары и даже ауты – все это таит угрозу воротам соперника.

Пара центральных защитников Ольссон–Йоханссон или же Ольссон–Даниэльсон регулярно приходят в чужую штрафную и подачи со стандартов идут именно на них. Тройка центральных защитников Мариуполя проигрывает в росте шведским гренадерам несколько сантиметров, однако Александру Бабичу и его тренерскому штабу придется найти решение, как не уступать сопернику "на втором этаже".

Шведы строят свою игру флангами и разыгрывают комбинации у бровок с последующими подачами или же прострелами на пару форвардов. Кстати, не один из тройки нападающих, что остались в распоряжение главного тренера не обладает высокой результативностью. Баджи и Мрабти могут похвастаться двумя забитыми мячами, а Козица и вовсе молчал в нынешнем сезоне.

В игре в обороне Юргорден сжимается, словно пружина, фланговые полузащитники смещаются в центр и игра команды визуально похожа на сжатый кулак. Возможно, Александру Бабичу стоит построить свою игру на контроле мяча, растягивая команду соперника. К тому же, быстрый короткий пас и постоянные передвижение поставят в неловкое положение защитников Юргордена, которые из-за своего роста будут проигрывать в ногах более юрким визави, как например Руслан Фомин.

Мариуполь лишь втягивается в новый сезон, сыграв на минувших выходных первый матч с луганской Зарей (1:2). В этом компоненте у шведской команды будет преимущество, ведь после короткого перерыва в чемпионате Юргорден провел три встречи, две из которых выиграл и одну сыграл вничью.

В игре с Зарей, где "азовцы" уступили скорее из-за индивидуальных ошибок центральных защитников, не может не настораживать тот факт, что команда Бабича и вовсе не показала себя в атаке. Было заметно, что у Мариуполя проблемы с креативом впереди. Особенно после того, как команду покинули Болбат и Тотовицкий, которые вернулись в Шахтер.

Мариупольцы по 4-5 человек выскакивали вперед, угрожая воротам Зари, однако чего-то этакого сотворить не удалось. Отсюда и единственный гол был забит с пенальти, да и ударов в сторону ворот Зари аналитики насчитали лишь шесть, один из которых пришелся в створ.

Команда Александра Бабича пыталась выйти из обороны в атаку за счет забросов в зоны, куда должен был врываться Фомин. Особых дивидендов это не принесло. Если же Мариуполь будет играть в подобном ключе и с Юргорденом, то и моментов у нападающего "азовцев" может и вовсе не быть.

И Мариуполь, и Юргорден лучше чувствуют себя в контратаках. Неудивительно, если обе команды будут сверхосторожны в первом матче, а интрига в поединке будет держаться до первой результативной ошибки.

Нас ждет закрытый футбол, с множеством борьбы, вертикальных забросов, подач с флангов и стандартов. На последний компонент Мариуполю стоит обратить особое внимание. Футбол без особых изысков, но со своими прелестями. Если же вы готовы и хотите посмотреть на такой дебют Мариуполя в квалификации к Лиге Европы, тогда включайте ваши телевизоры в четверг, 26-го июля. Начало встречи – в 20:00 по Киеву.

Фото: ФК Мариуполь; dif.se

Алексей Мацкевич, iSport.ua