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Мариуполь через Запорожье и Киев отправился на матч Лиги Европы

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Футболисты проведут полдня в дороге.
Мариуполь через Запорожье и Киев отправился на матч Лиги Европы

ФК Мариуполь отправился в Стокгольм на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

Сперва приазовцы на клубном автобусе доберутся до запорожского аэропорта, откуда самолетом (вылет назначен на 6:30) совершат вояж по маршруту Запорожье — Киев — Стокгольм. Прибытие в столицу Швеции ожидается в 12:00 по киевскому времени.

Напомним, матч Юргонден - Мариуполь состоится в четверг в Стокгольме на Tele2 Arena. Начало - 20:00.

Ранее генеральный директор клуба Андрей Санин заявил, что УЕФА не разрешила проводить Мариуполю матчи Лиги Европы в родном городе, так как там закрыт международный аэропорт.  

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Теги: футбол, Лига Европы, Мариуполь
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