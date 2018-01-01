Мариуполь через Запорожье и Киев отправился на матч Лиги Европы

Футболисты проведут полдня в дороге.

ФК Мариуполь отправился в Стокгольм на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

Сперва приазовцы на клубном автобусе доберутся до запорожского аэропорта, откуда самолетом (вылет назначен на 6:30) совершат вояж по маршруту Запорожье — Киев — Стокгольм. Прибытие в столицу Швеции ожидается в 12:00 по киевскому времени.

Напомним, матч Юргонден - Мариуполь состоится в четверг в Стокгольме на Tele2 Arena. Начало - 20:00.

Ранее генеральный директор клуба Андрей Санин заявил, что УЕФА не разрешила проводить Мариуполю матчи Лиги Европы в родном городе, так как там закрыт международный аэропорт.

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