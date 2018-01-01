Вернидуб: Брага – серьезный соперник, но не вижу ничего страшного

Главный тренер луганской Зари поделился эмоциями после жеребьевки квалификационного раунда Лиги Европы.

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"На жеребьевке все соперники были достойными. Мы готовы играть. Чем выше уровень соперника, тем интереснее. Будем готовиться ответственно. Сейчас соберем достаточно информации. Не вижу ничего страшного. Да, соперник серьезен. Брага – команда, которая любит играть в атакующий футбол. Поэтому будет шанс проверить себя на уровне такого оппонента.

Конечно, лучше бы мы сыграли первый матч на выезде. Хотя, кто как считает. Все равно мы будем проводить две игры. Нужно выходить и играть, как дома, так и на выезде. У нас уже были в свое время варианты. Вспомните Мольде, когда мы первую игру дома сыграли вничью, а вторую выиграли. Так что, нет ничего невозможного.

Я рад, что мы будем играть в Запорожье. Надеюсь, придет много болельщиков и стадион будет полон. Что касается меня лично, то я полжизни прожил в Запорожье. Мне очень дорог этот край, и я буду счастлив, что 9-го августа мы сыграем здесь на Славутич Арене. Болельщикам хочу сказать одно: приходите и поддержите команду, а мы сделаем все для того, чтобы победить", – сказал Вернидуб в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, что первый матч Заря – Брага состоится в Запорожье 9-го августа. Ответная встреча в Португалии – 16-го августа.

Также Мариуполь сыграет против шведского Юргорденом во втором отборочном цикле к Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Динамо узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

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