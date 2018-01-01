Заря и Мариуполь узнали возможных соперников по 3-му квалификационному раунду ЛЕ

Мариуполю уже нужно пройти Юргорден, чтобы сыграть на этой стадии.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По ее результатам определились потенциальные соперники двух украинских клубов - Зари и Мариуполя, которые оказались среди несеянных команд.

Так, Заря встретится с кем-то из пары Брага/Юргорден.

А Мариуполю, в случае победы над Юргорденом, придется сразиться с Вентписом или Бордо.

Первые матчи третьего квалификационного раунда состоится 9 августа, а ответные – 16 августа.

Ранее сообщалось, что Динамо узнало соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

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