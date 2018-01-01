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УЕФА сузило круг потенциальных соперников Зари и Мариуполя в ЛЕ

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Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится в Ньюне.
Заря готовится узнать соперника, с которого начнется выступление в еврокубках
Заря готовится узнать соперника, с которого начнется выступление в еврокубках

Накануне жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА распределила команды на группы, сузив число потенциальных соперников украинских Зари и Мариуполя на этой стадии.

Луганской Заре, которая стартует на этой стадии, придется играть против одной из следующих команд:

Брага (Португалия)
Генк (Бельгия) — Фола (Люксембург)
ПАОК (Греция) — Базель (Швейцария)
Партизан (Сербия) — Тракай (Литва)
Аталанта (Италия) — Сараево (Босния и Герцеговина)

Потенциальными соперниками Мариуполя стали:

Олимпиакос (Греция)
Фейенорд (Голландия)
Вентспилс (Латвия) — Бордо (Франция)
Чихура (Грузия) — Марибор (Словения)
Стьярнан (Исландия) — Копенгаген (Дания)

При этом Мариуполю сначала предстоит пройти второй квалификационный раунд, где наша команда сыграет против шведского Юргордена. Матчи пройдут 26 июля и 2 августа.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в 14:00 по киевскому времени.

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Теги: Заря, Мариуполь, Лига Европы
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