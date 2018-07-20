Милан сможет принять участие в еврокубковых турнирах
Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила Милан от участия в еврокубковых турнирах в сезоне 2018/19 из-за нарушения финансового фэйр-плей.
Представители “россонери“ подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По информации Sky Sport Italia, CAS удовлетворил запрос Милана и отменил решение УЕФА.
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Как сообщает La Reppublica, юристы Милана в качестве довода привели тот факт, что такие клубы, как Интер, Манчестер Сити и ПСЖ за схожие нарушения получили более мягкие санкции.
Таким образом, Милан сможет принять участие в розыгрыше Лиги Европы в сезоне 2018/19.
Ранее сообщалось, что Милан перешел в собственность нового владельца из-за долгов.
Отмечалась, что новый собственник хочет отправить в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо и пригласить на этот пост Антонио Конте, уволенного из Челси.
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