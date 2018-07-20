Милан сможет принять участие в еврокубковых турнирах

Спортивный арбитражный суд отменил отстранение Милана от еврокубковых турниров.

Милан примет участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19 Getty Images

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила Милан от участия в еврокубковых турнирах в сезоне 2018/19 из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Представители “россонери“ подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По информации Sky Sport Italia, CAS удовлетворил запрос Милана и отменил решение УЕФА.

Читай также: ПСЖ обсудит проблему финансового фэйр-плей с УЕФА

Как сообщает La Reppublica, юристы Милана в качестве довода привели тот факт, что такие клубы, как Интер, Манчестер Сити и ПСЖ за схожие нарушения получили более мягкие санкции.

Таким образом, Милан сможет принять участие в розыгрыше Лиги Европы в сезоне 2018/19.

Ранее сообщалось, что Милан перешел в собственность нового владельца из-за долгов.

Отмечалась, что новый собственник хочет отправить в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо и пригласить на этот пост Антонио Конте, уволенного из Челси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.