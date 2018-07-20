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Милан сможет принять участие в еврокубковых турнирах

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Спортивный арбитражный суд отменил отстранение Милана от еврокубковых турниров.
Милан примет участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19
Милан примет участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19
Getty Images

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила Милан от участия в еврокубковых турнирах в сезоне 2018/19 из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Представители “россонери“ подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По информации Sky Sport Italia, CAS удовлетворил запрос Милана и отменил решение УЕФА.

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Как сообщает La Reppublica, юристы Милана в качестве довода привели тот факт, что такие клубы, как Интер, Манчестер Сити и ПСЖ за схожие нарушения получили более мягкие санкции.

Таким образом, Милан сможет принять участие в розыгрыше Лиги Европы в сезоне 2018/19.

Ранее сообщалось, что Милан перешел в собственность нового владельца из-за долгов.

Отмечалась, что новый собственник хочет отправить в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо и пригласить на этот пост Антонио Конте, уволенного из Челси.

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Теги: Милан, Лига Европы, футбол, вне игры
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Комментариев (1)
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ПутиХу  (аноним)  20.07.2018, 15:19
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ПутиХу
Больше клубов, хороших и разных. А то мокши получили ещё одно место в еврокубках и надо, чтоб ватникам чистили ежедневно их весёлые от боярышника хари.
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