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Заря сыграет матчи Лиги Европы в Запорожье

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Луганчане проведут еврокубковые встречи на Славутич-Арене.
Жители Запорожья увидят матчи Зари в Лиге Европы
Жители Запорожья увидят матчи Зари в Лиге Европы
zarya-lugansk.com

УЕФА утвердил Славутич-Арену как домашний стадион Зари в Лиге Европы сезона-2018/19, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Правда, это касается пока лишь домашнего поединка в третьем квалификационном раунде и раунде плей-офф (если Заря туда выйдет) второго по значимости европейского клубного турнира. Решение по поводу проведения в Запорожье матчей группового этапа Лиги Европы (если Заря будет в нем участвовать) примет специальная комиссия УЕФА по итогам инспекции Славутич-Арены.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в понедельник, 23 июля, в 15:00. Даты проведения поединков – 9 и 16 августа.

Вашему вниманию полное расписание и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2018/19.

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