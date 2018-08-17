Лига Европы: Челси примет БАТЭ, Арсенал сыграет со Спортингом

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2018/19.

26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы – Лиги Европы. Финальный поединок запланирован на 29 мая 2018 года в городе Баку на Олимпийском стадионе.

Что касается наших представителей, то полтавская Ворскла начнет соревнования с группового этапа на правах бронзового призера чемпионата Украины, а луганская Заря и Мариуполь попробуют пробиться в основную сетку через сито квалификации.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2018/19:

Групповой этап

3 тур

19:55 АЕК Ларнака – Лудогорец

19:55 Андерлехт – Фенербахче

19:55 Дюделанж – Олимпиакос

19:55 РБ Зальцбург – Русенборг

19:55 Зенит – Бордо

19:55 Карабах – Ворскла

19:55 Копенгаген – Славия Прага

19:55 Милан – Бетис

19:55 РБ Лейпциг – Селтик

19:55 Спартак Трнава – Динамо Загреб

19:55 Спортинг – Арсенал

19:55 Цюрих – Байер

22:00 Айнтрахт Ф – Аполлон

22:00 Бешикташ – Генк

22:00 Вильярреал – Рапид

22:00 Марсель – Лацио

22:00 ПАОК – МОЛ Види

22:00 Рейнджерс – Спартак Москва

22:00 Ренн – Динамо Киев

22:00 Сарпсборг 08 – Мальме

22:00 Севилья – Акхисар Беледийе

22:00 Стандард – Краснодар

22:00 Челси – БАТЭ

22:00 Яблонец – Астана

2 тур

Астана – Ренн 2:0

Андерлехт – Динамо Загреб 0:2

Байер – АЕК Ларнака 4:2

Бетис – Дюделанж 3:0

Бордо – Копенгаген 1:2

Ворскла – Спортинг 1:2

Зальцбург – Селтик 3:1

Зенит – Славия Прага 1:0

Карабах – Арсенал 0:3

Милан – Олимпиакос 3:1

Русенборг – РБ Лейпциг 1:3

Фенербахче – Спартак Трнава 2:0

Цюрих – Лудогорец 1:0

Айнтрахт Ф – Лацио 4:1

Аполлон – Марсель 2:2

БАТЭ – ПАОК 1:4

Краснодар – Севилья 2:1

Мальме – Бешикташ 2:0

Рейнджерс – Рапид 3:1

Сарпсборг 08 – Генк 3:1

Спартак Москва – Вильярреал 3:3

Стандард – Акхисар Беледийе 2:1

Челси – МОЛ Види 1:0

Яблонец – Динамо Киев 2:2

1 тур

Динамо – Астана 2:2

Ренн – Яблонец 2:1

ПАОК – Челси 0:1

Види – БАТЭ 0:2

Акхисар – Краснодар 0:1

Севилья – Стандард 5:1

Бешикташ – Сарпсборг 3:1

Генк – Мальме 2:0

Лацио – Аполлон 2:1

Марсель – Айнтрахт 1:2

Рапид – Спартак Москва 2:0

Вильярреал – Рейнджерс 2:2

Арсенал – Ворскла 4:2

Спортинг – Карабах 2:0

АЕК – Цюрих 0:1

Лудогорец – Байер 2:3

Селтик – Русенборг 1:0

Лейпциг – Зальцбург 2:3

Копенгаген – Зенит 1:1

Славия – Бордо 1:0

Динамо Загреб – Фенербахче 4:1

Спартак Трнава – Андерлехт 1:0

Дюделанж – Милан 0:1

Олимпиакос – Бетис 0:0

Плей-офф раунд

Ответные матчи

Уфа (Россия) – Рейнджерс (Шотландия) 1:1

Астана (Казахстан) – АПОЕЛ (Кипр) 1:0 (2:1 по пен.)

АЕК Ларнака (Кипр) – Тренчин (Словакия) 3:0

Копенгаген (Дания) – Аталанта (Италия) 0:0 (4:3 по пен.)

РБ Лейпциг (Германия) – Заря (Украина) 3:2

Аполлон (Кипр) – Базель (Швейцария) 1:0

Карабах (Азербайджан) – Шериф (Молдова) 3:0

Лудогорец (Болгария) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 4:0

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Сарпсборг (Норвегия) 2:1

Молде (Норвегия) – Зенит (Россия) 2:1

ЧФР Клуж (Румуния) – Дюделанж (Люксембург) 2:3

Мидтьюлланн (Дания) – Мальме (Швеция) 0:2

Бешикташ (Турция) – Партизан (Сербия) 3:0

Шкендия (Македония) – Русенборг (Норвегия) 0:2

Брондбю (Дания) – Генк (Бельгия) 2:4

Спартак Трнава (Словакия) – Олимпия Любляна (Словения) 1:1

Стяуа (Румуния) – Радид (Венгрия) 2:1

Бернли (Англия) – Олимпиакос (Греция) 1:1

Бордо (Франция) – Гент (Бельгия) 2:0

Селтик (Шотландия) – Судува (Литва) 3:0

Севилья (Испания) – Сигма (Чехия) 3:0

Первые матчи

Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия) 3:1

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Лудогорец (Болгария) 0:1

АПОЭЛ (Кипр) – Астана (Казахстан) 1:0

Сигма (Чехия) – Севилья (Испания) 0:1

Судува (Литва) – Селтик (Шотландия) 1:1

Тренчин (Словакия) – АЕК Ларнака (Кипр) 1:1

Шериф (Молдова) – Карабах (Азербайджан) 1:0

Сарпсборг 08 (Норвегия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 3:1

Мальме (Швеция) – Мидтьюлланн (Дания) 2:2

Аталанта (Италия) – Копенгаген (Дания) 0:0

Базель (Швейцария) – Аполлон (Кипр) 3:2

Дюделанж (Люксембург) – ЧФР Клуж (Румыния) 2:0

Олимпиакос (Греция) – Бернли (Англия) 3:1

Олимпия Любляна (Словения) – Спартак Трнава (Словакия) 0:2

Генк (Бельгия) – Брондбю (Дания) 5:2

Заря (Украина) – РБ Лейпциг (Германия) 0:0

Партизан (Сербия) – Бешикташ (Турция) 1:1

Рапид (Австрия) – Стяуа (Румыния) 3:1

Гент (Бельгия) – Бордо (Франция) 0:0

Рейнджерс (Шотландия) – Уфа (Росссия) 1:0

Русенборг (Норвегия) – Шкендия 79 (Македония) 3:1

Третий отборочный раунд

Ответные матчи

Кайрат Алматы (Казахстан) – Сигма (Чехия) 1:2

Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Уфа (Россия) 2:2

АЕК Ларнака (Кипр) – Штурм (Австрия) 5:0

ХИК (Финляндия) – Олимпия Любляна (Словения) 1:4

У. Крайова КС (Румыния) – РБ Лейпциг (Германия) 1:1

Копенгаген (Дания) – ЦСКА София (Болгария) 2:1

ЧФР Клуж (Румыния) – Алашкерт (Армения) 5:0

Судува (Литва) – Спартакс (Латвия) 0:0

Зенит (Россия) – Динамо Минск (Беларусь) 8:1 (д. в.)

Кукеси (Албания) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 2:0

Мидтьюлланн (Дания) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 3:1

АПОЭЛ (Кипр) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:1

Мольде (Норвегия) – Хиберниан (Шотландия) 3:0

Жальгирис (Литва) – Севилья (Испания) 0:5

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пюник (Армения) 2:1

Люцерн (Швейцария) – Олимпиакос (Греция) 1:3

Динамо-Брест (Беларусь) – Аполлон (Кипр) 1:0

ЛАСК (Австрия) – Бешикташ (Турция) 2:1

Аталанта (Италия) – Хапоэль Хайфа (Израиль) 2:0

Зриньски Мостар (Босния) – Лудогорец (Болгария) 1:1

Базель (Швейцария) – Витесс (Голландия) 1:0

Брондбю (Дания) – Спартак Субботица (Сербия) 2:1

Дюделанж (Люксембург) – Легия (Польша) 2:2

Марибор (Словения) – Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Лех (Польша) – Генк (Бельгия) 1:2

Фейеноорд (Голландия) – Тренчин (Словения) 1:1

Гент (Бельгия) – Ягеллония (Польша) 3:1

Партизан (Сербия) – Норшелланн (Дания) 3:2

Стяуа (Румыния) – Хайдук (Хорватия) 2:1

Рапид (Австрия) – Слован Братислава (Словакия) 4:0

Бордо (Франция) – Мариуполь (Украина) 2:1

Риека (Хорватия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) 0:1

Бернли (Англия) – Башакшехир (Турция) 1:0 (д. в.)

Русенборг (Норвегия) – Корк Сити (Ирландия) 3:0

Валюр (Исландия) – Шериф (Молдова) 2:1

Брага (Португалия) – Заря (Украина) 2:2

Первые матчи

Пюник (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:0

Уфа (Россия) – Прогрес Нидеркорн (Люксембург) 2:1

Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния) 0:2

Спартакс (Латвия) – Судува (Литва) 0:1

Хапоэль Хайфа (Израиль) – Аталанта (Италия) 1:4

РБ Лейпциг (Германия) – У. Крайова КС (Румыния) 3:1

Аполлон (Кипр) – Динамо-Брест (Беларусь) 4:0

Динамо Минск (Беларусь) – Зенит (Россия) 4:0

Лудогорец (Болгария) – Зриньски Мостар (Босния) 1:0

Мариуполь (Украина) – Бордо (Франция) 1:3

Сигма (Чехия) – Кайрат Алматы (Казахстан) 2:0

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Кукеси (Албания) 5:2

Тренчин (Словакия) – Фейеноорд (Голландия) 4:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – АПОЭЛ (Кипр) 2:2

Шериф (Молдова) – Валюр (Исландия) 1:0

Штурм (Австрия) – АЕК Ларнака (Кипр) 0:2

Ягеллония (Польша) – Гент (Бельгия) 0:1

Норшелланн (Дания) – Партизан (Сербия) 1:2

ЦСКА София (Болгария) – Копенгаген (Дания) 1:2

Башакшехир (Турция) – Бернли (Англия) 0:0

Бешикташ (Турция) – ЛАСК (Австрия) 1:0

Витесс (Голландия) – Базель (Шва) 0:1

Генк (Бельгия) – Лех (Польша) 2:0

Олимпиакос (Греция) – Люцерн (Шва) 4:0

Олимпия Любляна (Словения) – ХИК (Финляндия) 3:0

Заря (Украина) – Брага (Португалия) 1:1

Корк Сити (Ирландия) – Русенборг (Норвегия) 0:2

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Мидтьюлланн (Дания) 0:2

Рейнджерс (Шотландия) – Марибор (Словения) 3:1

Сарпсборг 08 (Норвегия) – Риека (Хорватия) 1:1

Спартак Субботица (Сербия) – Брондбю (Дания) 0:2

Хайдук (Хорватия) – Стяуа (Румыния) 0:0

Хиберниан (Шотландия) – Мольде (Норвегия) 0:0

Легия (Польша) – Дюделанж (Люксембург) 1:2

Слован Братислав (Словакия) – Рапид (Австрия) 2:1

Севилья (Испания) – Жальгирис (Литва) 1:0

Второй отборочный раунд

Ответные матчи

Пюник (Армения) – Тобол (Казахстан) 1:0

Фола (Люксембург) – Генк (Бельгия) 1:4

Алашкерт (Армения) – Сутьеска (Черногория) 0:0

Лячи (Албания) – Мольде (Норвегия) 0:2

Тренчин (Словакия) – Гурник (Польша) 4:1

АЕК Ларнака (Кипр) – Дандолк (Ирландия) 4:0

Валетта (Мальта) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:2

Славия София (Болгария) – Хайдук (Хорватия) 2:3

Тракай (Литва) – Партизан (Сербия) 1:1

Флора (Эстония) – АПОЭЛ (Кипр) 2:0

Динамо Минск (Беларусь) – Дунайска Стреда (Словакия) 4:1

Линкольн Сити (Гибралтар) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 1:1

Хеккен (Швеция) – РБ Лейпциг (Германия) 1:1

Лиллестрем (Норвегия) – ЛАСК (Австрия) 1:2

Вадуц (Лихтенштейн) – Жальгирис (Литва) 1:1

Адмира Вена (Австрия) – ЦСКА София (Болгария) 1:3

Мариуполь (Украина) – Юргорден (Швеция) 2:1 (д. в.)

Прогрес (Люксембург) – Гонвед (Венгрия) 2:0

АИК (Швеция) – Норшелланн (Дания) 0:1

Аполлон Лимасол (Кипр) – Железничар (Босния и Герцеговина) 3:1

Спарта Прага (Чехия) – Спартак Суботица (Сербия) 2:1

Слован Братислава (Словакия) – Бальцан (Мальта) 3:1

Бешикташ (Турция) – Б-36 (Фареры) 6:0

Витесс (Голландия) – Вииторул (Румыния) 3:1

Викингур (Фарерские острова) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 0:4

Астерас (Греция) – Хиберниан (Шотландия) 1:1

Атромитос (Греция) – Динамо-Брест (Беларусь) 1:1

Копенгаген (Дания) – Стьярнан (Исландия) 5:0

Марибор (Словения) – Чихура (Грузия) 2:0

Сараево (Босния) – Аталанта (Италия) 0:8

Стяуа (Румыния) – Рудар Веленье (Словения) 4:0

Домжале (Словения) – Уфа (Россия) 1:1

Лех (Польша) – Шахтер Солигорск (Беларусь) 1:1

Бордо (Франция) – Вентспилс (Латвия) 2:1

Рейнджерс (Шотландия) – Осиек (Хорватия) 1:1

Бернли (Англия) – Абердин (Шотландия) 3:1 (д. в.)

АЗ Алкмаар (Голландия) – Кайрат (Казахстан) 2:1

Сарпсборг (Норвегия) – Санкт-Галлен (Швейцария) 1:0

Раднички (Сербия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 2:2

Риу Аве (Португалия) – Ягеллония (Польша) 4:4

Уйпешт (Венгрия) – Севилья (Испания) 1:3

Хабнарфьордюр (Исландия) – Хапоэль Хайфа (Израиль) 0:1

Валюр (Исландия) – Санта-Колома (Андорра) 3:0

Первые матчи

Уфа (Россия) – Домжале (Словения) 0:0

Вентспилс (Латвия) – Бордо (Франция) 0:1

Тобол (Казахстан) – Пюник (Армения) 2:1

Вииторул (Румыния) – Витесс (Голландия) 2:2

Кайрат (Казахстан) – АЗ Алкмаар (Голландия) 2:0

Рудар Веленье (Словения) – Стяуа (Румыния) 0:2

Чихура (Грузия) – Марибор (Словения) 0:0

Хапоэль Хайфа (Израиль) – Хабнарфьордюр (Исландия) 1:1

Бальцан (Мальта) – Слован Братислава (Словакия) 2:1ца

РБ Лейпциг (Германия) – Хеккен (Швеция) 4:0

Мольде (Норвегия) – Лячи (Албания) 3:0

Жальгирис (Литва) – Вадуц (Лихтенштейн) 1:0

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Раднички (Сербия) 2:0

ЦСКА София (Болгария) – Адмира Вена (Австрия) 3:0

Юргорден (Швеция) – Мариуполь (Украина) 1:1

Гонвед (Венгрия) – Прогрес (Люксембург) 1:0

Ягеллония (Польша) – Риу Аве (Португалия) 1:0

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Лех (Польша) 1:1

ЛАСК (Австрия) – Лиллестрем (Норвегия) 4:0

Норшелланн (Дания) – АИК (Швеция) 1:0

Гурник (Польша) – Тренчин (Словакия) 0:1

Б-36 (Фареры) – Бешикташ (Турция) 0:2

Генк (Бельгия) – Фола (Люксембург) 5:0

Хайдук (Хорватия) – Славия София (Болгария) 1:0

Санкт-Галлен (Швейцария) – Сарпсборг (Норвегия) 2:1

Аталанта (Италия) – Сараево (Босния) 2:2

Партизан (Сербия) – Тракай (Литва) 1:0

Железничар (Босния) – Аполлон Лимасол (Кипр) 1:2

Абердин (Шотландия) – Бернли (Англия) 1:1

Дандолк (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр) 0:0

Спартак Суботица (Сербия) – Спарта Прага (Чехия) 2:0

Осиек (Хорватия) – Рейнджерс (Шотландия) 0:1

Хиберниан (Шотландия) – Астерас (Греция) 3:2

Стьярнан (Исландия) – Копенгаген (Дания) 0:2

Дунайска Стреда (Словакия) – Динамо Минск (Беларусь) 1:3

Севилья (Испания) – Уйпешт (Венгрия) 4:0

Первый отборочный раунд

Ответные матчи

Жальгирис (Литва) – Клаксвик (Фарерские острова) 1:1

Гонвед (Венгрия) – Работнички (Македония) 4:0

Левски (Болгария) – Вадуц (Лихтенштейн) 3:2

Скопье (Македония) – Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Железничар (Босния и Герцеговина) – Нарва (Эстония) 3:1

Кайрат (Казахстан) – УЕ Энгордани (Андорра) 7:1

Гзира (Мальта) – Раднички Ниш (Сербия) 0:1

Калью (Эстония) – Стьярнан (Исландия) 1:0

АИК (Швеция) – Шемрок Роверс (Ирландия) 1:1 (д. в.)

Аполлон (Кипр) – Стумбрас (Литва) 2:0

Бейтар (Израиль) – Сачхере (Грузия) 1:2

Вардар (Македония) – Пюник (Армения) 0:2

Вииторул (Румыния) – Расинг Люксембург (Люксембург) 0:0

Иртыш Павлодар (Казахстан) – ФК Тракай (Литва) 0:1

Гандзасар (Армения) – Лех (Польша) 2:1

Тре Фиори (Сан-Марино) – Рудар (Словения) 0:3

Заря Бельцы (Молдова) – Гурник Забже (Польша) 1:1

Дандолк (Ирландия) – Левадия (Эстония) 2:1

Динамо Минск (Беларусь) – Дерри Сити (Северная Ирландия) 1:2

Динамо Тбилиси (Грузия) – Дунайська Стреда (Словакия) 1:2

Домжале (Словения) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 1:1

Колрейн (Северная Ирландия) – Спартак Субботица (Сербия) 0:2

Копенгаген (Дания) – КуПС (Финляндия) 1:1

Люфтетари Гирокастра (Албания) – Вентспилс (Латвия) 3:3

Лячи (Албания) – Анортосис (Кипр) 1:0

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Ференцварош (Венгрия) 1:0

Марибор (Словения) – Партизани (Албания) 2:0

Мольде (Норвегия) – Гленавон (Северная Ирландия) 5:1

Осиек (Хорватия) – Петрокуб (Молдова) 2:1

Партизан (Сербия) – Рудар (Черногория) 3:0

Рунавик (Фарерские острова) – Хиберниан (Шотландия) 4:6

Сараево (Босния и Герцеговина) – Бананц (Армения) 3:0

Сарпсборг 08 (Норвегия) – Вестманнаэйяр (Исландия) 2:0

Славия София (Болгария) – Ильвес (Финляндия) 2:1

Слован Братислава (Словакия) – Милсами (Молдова) 5:0

Тобол (Казахстан) – Самтредиа (Грузия) 2:0

Тренчин (Словакия) – Будучность Подгорица (Черногория) 1:1

Уйпешт (Венгрия) – Нефтчи (Азербайджан) 4:0

ФК Рига (Латвия) – ЦСКА София (Болгария) 1:0 (3:5 по пен.)

Хабнарфьордюр (Исландия) – Лахти (Финляндия) 0:0

Хеккен (Швеция) – Лиепая (Латвия) 1:2

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Конна Квей (Уэльс) 2:0

Кешля (Азербайджан) – Бальцан (Мальта) 2:1

Норшелланн (Дания) – Клифтонвилл (Северная Ирландия) 2:1

Титоград (Черногория) – Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 1:2

Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Габала (Азербайджан) 0:1

Первые матчи

Самтредиа (Грузия) – Тобол (Казахстан) 0:1

Раднички Ниш (Сербия) – Гзира (Мальта) 4:0

Работнички (Македония) – Гонвед (Венгрия) 2:1

Бананц (Армения) – Сараево (Босния и Герцеговина) 1:2

Гленавон (Северная Ирландия) – Мольде (Норвегия) 2:1

Пюник (Армения) – Вардар (Македония) 1:0

Вентспилс (Латвия) – Люфтетари Гирокастра (Албания) 5:0

Рудар (Словения) – Тре Фиори (Сан-Марино) 7:0

Нарва (Эстония) – Железничар (Босния и Герцеговина) 0:2

Партизани (Албания) – Марибор (Словения) 0:1

Габала (Азербайджан) – Прогрес Нидеркорн (Люксембург) 0:2

КуПС (Финляндия) – Копенгаген (Дания) 0:1

Лахти (Финляндия) – Хабнарфьордюр (Исландия) 0:3

Анортосис (Кипр) – Лячи (Албания) 2:1

Бальцан (Мальта) – Кешля (Азербайджан) 4:1

УЕ Энгордани (Андорра) – Кайрат (Казахстан) 0:3

ФК Тракай (Литва) – Иртыш Павлодар (Казахстан) 0:0

Будучность Подгорица (Черногория) – Тренчин (Словакия) 0:2

Вадуц (Лихтенштейн) – Левски (Болгария) 1:0

Вестманнаэйяр (Исландия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) 0:4

Дерри Сити (Северная Ирландия) – Динамо Минск (Беларусь) 0:2

Гурник Забже (Польша) – Заря Бельцы (Молдова) 1:0

Ильвес (Финляндия) – Славия София (Болгария) 0:1

Конна Квей (Уэльс) – Шахтер Солигорск (Беларусь) 1:3

Левадия (Эстония) – Дандолк (Ирландия) 0:1

Лиепая (Латвия) – Хеккен (Швеция) 0:3

Милсами (Молдова) – Слован Братислава (Словакия) 2:4

Нефтчи (Азербайджан) – Уйпешт (Венгрия) 3:1

Петрокуб (Молдова) – Осиек (Хорватия) 1:1

Расинг Люксембург (Люксембург) – Вииторул (Румыния) 0:2

Рейнджерс (Шотландия) – Скопье (Македония) 2:0

Рудар (Черногория) – Партизан (Сербия) 0:3

Сачхере (Грузия) – Бейтар (Израиль) 0:0

Стумбрас (Литва) – Аполлон (Кипр) 1:0

12.07 (23:00) Стьярнан (Исландия) – Калью (Эстония)

Ференцварош (Венгрия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:1

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Титоград (Черногория) 0:0

Хиберниан (Шотландия) – Рунавик (Фарерские острова) 6:1

ЦСКА София (Болгария) – ФК Рига (Латвия) 1:0

Шемрок Роверс (Ирландия) – АИК (Швеция) 0:1

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Домжале (Словения) 2:2

Клифтонвилл (Северная Ирландия) – Норшелланн (Дания) 0:1

Лех (Польша) – Гандзасар (Армения) 2:0

Спартак Субботица (Сербия) – Колрейн (Северная Ирландия) 1:1

Дунайська Стреда (Словакия) – Динамо Тбилиси (Грузия) 1:1

Клаксвик (Фарерские острова) – Жальгирис (Литва) 1:2

Предварительный раунд

Ответные матчи

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 1:1 (2:4 по пен.)

ФК Тракай (Литва) – Сефн Друидс (Уэльс) 1:0

Гзира (Мальта) – Сант Джулия (Андорра) 2:1

Приштина (Косово) – ФК Европа (Гибралтар) 5:0

Бала Таун (Уэльс) – Тре Фиори (Сан-Марино) 1:0

Клаксвик (Фарерские острова) – Биркиркара (Мальта) 2:1

Фольгоре (Сан-Марино) – УЕ Энгордани (Андорра) 1:1

Первые матчи

Сант Джулия (Андорра) – Гзира (Мальта) 0:2

ФК Европа (Гибралтар) – Приштина (Косово) 1:1

Биркиркара (Мальта) – Клаксвик (Фарерские острова) 1:1

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1

Сефн Друидс (Уэльс) – ФК Тракай (Литва) 1:1

УЕ Энгордани (Андорра) – Фольгоре (Сан-Марино) 2:1

Тре Фиори (Сан-Марино) – Бала Таун (Уэльс) 3:0

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