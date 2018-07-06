Лига Европы: расписание и результаты матчей

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2018/19.

26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы – Лиги Европы. Финальный поединок запланирован на 29 мая 2018 года в городе Баку на Олимпийском стадионе.

Что касается наших представителей, то полтавская Ворскла начнет соревнования с группового этапа на правах бронзового призера чемпионата Украины, а луганская Заря и Мариуполь попробуют пробиться в основную сетку через сито квалификации.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2018/19:

Предварительный раунд

Первые матчи

Сант Джулия (Андорра) – Гзира (Мальта) 0:2

ФК Европа (Гибралтар) – Приштина (Косово) 1:1

Биркиркара (Мальта) – Клаксвик (Фарерские острова) 1:1

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1

Сефн Друидс (Уэльс) – ФК Тракай (Литва) 1:1

УЕ Энгордани (Андорра) – Фольгоре (Сан-Марино) 2:1

Тре Фиори (Сан-Марино) – Бала Таун (Уэльс) 3:0

Ответные матчи

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 1:1 (2:4 по пен.)

ФК Тракай (Литва) – Сефн Друидс (Уэльс) 1:0

Гзира (Мальта) – Сант Джулия (Андорра) 2:1

Приштина (Косово) – ФК Европа (Гибралтар) 5:0

Бала Таун (Уэльс) – Тре Фиори (Сан-Марино) 1:0

Клаксвик (Фарерские острова) – Биркиркара (Мальта) 2:1

Фольгоре (Сан-Марино) – УЕ Энгордани (Андорра) 1:1

Первый отборочный раунд

Первые матчи

Самтредиа (Грузия) – Тобол (Казахстан) 0:1

Раднички Ниш (Сербия) – Гзира (Мальта) 4:0

Работнички (Македония) – Гонвед (Венгрия) 2:1

Бананц (Армения) – Сараево (Босния и Герцеговина) 1:2

Гленавон (Северная Ирландия) – Мольде (Норвегия) 2:1

Пюник (Армения) – Вардар (Македония) 1:0

Вентспилс (Латвия) – Люфтетари Гирокастра (Албания) 5:0

Рудар (Словения) – Тре Фиори (Сан-Марино) 7:0

Нарва (Эстония) – Железничар (Босния и Герцеговина) 0:2

Партизани (Албания) – Марибор (Словения) 0:1

Габала (Азербайджан) – Прогрес Нидеркорн (Люксембург) 0:2

КуПС (Финляндия) – Копенгаген (Дания) 0:1

Лахти (Финляндия) – Хабнарфьордюр (Исландия) 0:3

Анортосис (Кипр) – Лячи (Албания) 2:1

Бальцан (Мальта) – Кешля (Азербайджан) 4:1

УЕ Энгордани (Андорра) – Кайрат (Казахстан) 0:3

ФК Тракай (Литва) – Иртыш Павлодар (Казахстан) 0:0

Будучность Подгорица (Черногория) – Тренчин (Словакия) 0:2

Вадуц (Лихтенштейн) – Левски (Болгария) 1:0

Вестманнаэйяр (Исландия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) 0:4

Дерри Сити (Северная Ирландия) – Динамо Минск (Беларусь) 0:2

Гурник Забже (Польша) – Заря Бельцы (Молдова) 1:0

Ильвес (Финляндия) – Славия София (Болгария) 0:1

Конна Квей (Уэльс) – Шахтер Солигорск (Беларусь) 1:3

Левадия (Эстония) – Дандолк (Ирландия) 0:1

Лиепая (Латвия) – Хеккен (Швеция) 0:3

Милсами (Молдова) – Слован Братислава (Словакия) 2:4

Нефтчи (Азербайджан) – Уйпешт (Венгрия) 3:1

Петрокуб (Молдова) – Осиек (Хорватия) 1:1

Расинг Люксембург (Люксембург) – Вииторул (Румыния) 0:2

Рейнджерс (Шотландия) – Скопье (Македония) 2:0

Рудар (Черногория) – Партизан (Сербия) 0:3

Сачхере (Грузия) – Бейтар (Израиль) 0:0

Стумбрас (Литва) – Аполлон (Кипр) 1:0

12.07 (23:00) Стьярнан (Исландия) – Калью (Эстония)

Ференцварош (Венгрия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:1

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Титоград (Черногория) 0:0

Хиберниан (Шотландия) – Рунавик (Фарерские острова) 6:1

ЦСКА София (Болгария) – ФК Рига (Латвия) 1:0

Шемрок Роверс (Ирландия) – АИК (Швеция) 0:1

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Домжале (Словения) 2:2

Клифтонвилл (Северная Ирландия) – Норшелланн (Дания) 0:1

Лех (Польша) – Гандзасар (Армения) 2:0

Спартак Субботица (Сербия) – Колрейн (Северная Ирландия) 1:1

Дунайська Стреда (Словакия) – Динамо Тбилиси (Грузия) 1:1

Ответные матчи

Гонвед (Венгрия) – Работнички (Македония) 4:0

Левски (Болгария) – Вадуц (Лихтенштейн) 3:2

Скопье (Македония) – Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Железничар (Босния и Герцеговина) – Нарва (Эстония) 3:1

Кайрат (Казахстан) – УЕ Энгордани (Андорра) 7:1

Гзира (Мальта) – Раднички Ниш (Сербия) 0:1

Калью (Эстония) – Стьярнан (Исландия) 1:0

19.07 (20:00) АИК (Швеция) – Шемрок Роверс (Ирландия)

19.07 (20:00) Аполлон (Кипр) – Стумбрас (Литва)

19.07 (20:00) Бейтар (Израиль) – Сачхере (Грузия)

19.07 (20:00) Вардар (Македония) – Пюник (Армения)

Вииторул (Румыния) – Расинг Люксембург (Люксембург) 0:0

Иртыш Павлодар (Казахстан) – ФК Тракай (Литва) 0:1

Гандзасар (Армения) – Лех (Польша) 2:1

19.07 (20:00) Заря Бельцы (Молдова) – Гурник Забже (Польша)

19.07 (20:00) Дандолк (Ирландия) – Левадия (Эстония)

Динамо Минск (Беларусь) – Дерри Сити (Северная Ирландия) 1:2

19.07 (20:00) Динамо Тбилиси (Грузия) – Дунайська Стреда (Словакия)

19.07 (20:00) Домжале (Словения) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина)

19.07 (20:00) Колрейн (Северная Ирландия) – Спартак Субботица (Сербия)

19.07 (20:00) Копенгаген (Дания) – КуПС (Финляндия)

19.07 (20:00) Люфтетари Гирокастра (Албания) – Вентспилс (Латвия)

Лячи (Албания) – Анортосис (Кипр) 1:0

19.07 (20:00) Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Ференцварош (Венгрия)

19.07 (20:00) Марибор (Сло) – Партизани (Албания)

Мольде (Норвегия) – Гленавон (Северная Ирландия) 5:1

19.07 (20:00) Осиек (Хорватия) – Петрокуб (Молдова)

19.07 (20:00) Партизан (Сербия) – Рудар (Черногория)

19.07 (20:00) Рунавик (Фарерские острова) – Хиберниан (Шотландия)

19.07 (20:00) Сараево (Босния и Герцеговина) – Бананц (Армения)

19.07 (20:00) Сарпсборг 08 (Норвегия) – Вестманнаэйяр (Исландия)

Славия София (Болгария) – Ильвес (Финляндия) 2:1

Слован Братислава (Словакия) – Милсами (Молдова) 5:0

Тобол (Казахстан) – Самтредиа (Грузия) 2:0

19.07 (20:00) Тренчин (Словакия) – Будучность Подгорица (Черногория)

19.07 (20:00) Уйпешт (Венгрия) – Нефтчи (Азербайджан)

19.07 (20:00) ФК Рига (Латвия) – ЦСКА София (Болгария)

19.07 (20:00) Хабнарфьордюр (Исландия) – Лахти (Финляндия)

19.07 (20:00) Хеккен (Швеция) – Лиепая (Латвия)

19.07 (20:00) Шахтер Солигорск (Беларусь) – Конна Квей (Уэльс)

19.07 (20:00) Кешля (Азербайджан) – Бальцан (Мальта)

19.07 (20:30) Норшелланн (Дания) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)

19.07 (20:30) Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Габала (Азербайджан)

Второй отборочный раунд

26.07 (20:00) Абердин (Шотландия) – Бернли (Англия)

26.07 (20:00) Динамо-Брест (Беларусь) – Атромитос (Греция)

26.07 (20:00) ЛАСК (Австрия) – Лиллестрем (Норвегия)

26.07 (20:00) Юргорден (Швеция) – ФК Мариуполь (Украина)

26.07 (20:00) Ягеллония (Польша) – Риу Аве (Португалия)

02.08 (20:00) Атромитос (Греция) – Динамо-Брест (Беларусь)

02.08 (20:00) Бернли (Англия) – Абердин (Шотландия)

02.08 (20:00) Лиллестрем (Норвегия) – ЛАСК (Австрия)

02.08 (20:00) Риу Аве (Португалия) – Ягеллония (Польша)

02.08 (20:00) ФК Мариуполь (Украина) – Юргорден (Швеция)

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