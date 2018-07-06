Лига Европы: Гонвед и Рейнджерс идут дальше
26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы – Лиги Европы. Финальный поединок запланирован на 29 мая 2018 года в городе Баку на Олимпийском стадионе.
Что касается наших представителей, то полтавская Ворскла начнет соревнования с группового этапа на правах бронзового призера чемпионата Украины, а луганская Заря и Мариуполь попробуют пробиться в основную сетку через сито квалификации.
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2018/19:
Предварительный раунд
Первые матчи
Сант Джулия (Андорра) – Гзира (Мальта) 0:2
ФК Европа (Гибралтар) – Приштина (Косово) 1:1
Биркиркара (Мальта) – Клаксвик (Фарерские острова) 1:1
Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1
Сефн Друидс (Уэльс) – ФК Тракай (Литва) 1:1
УЕ Энгордани (Андорра) – Фольгоре (Сан-Марино) 2:1
Тре Фиори (Сан-Марино) – Бала Таун (Уэльс) 3:0
Ответные матчи
Сент-Джозефс (Гибралтар) – Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 1:1 (2:4 по пен.)
ФК Тракай (Литва) – Сефн Друидс (Уэльс) 1:0
Гзира (Мальта) – Сант Джулия (Андорра) 2:1
Приштина (Косово) – ФК Европа (Гибралтар) 5:0
Бала Таун (Уэльс) – Тре Фиори (Сан-Марино) 1:0
Клаксвик (Фарерские острова) – Биркиркара (Мальта) 2:1
Фольгоре (Сан-Марино) – УЕ Энгордани (Андорра) 1:1
Первый отборочный раунд
Первые матчи
Самтредиа (Грузия) – Тобол (Казахстан) 0:1
Раднички Ниш (Сербия) – Гзира (Мальта) 4:0
Работнички (Македония) – Гонвед (Венгрия) 2:1
Бананц (Армения) – Сараево (Босния и Герцеговина) 1:2
Гленавон (Северная Ирландия) – Мольде (Норвегия) 2:1
Пюник (Армения) – Вардар (Македония) 1:0
Вентспилс (Латвия) – Люфтетари Гирокастра (Албания) 5:0
Рудар (Словения) – Тре Фиори (Сан-Марино) 7:0
Нарва (Эстония) – Железничар (Босния и Герцеговина) 0:2
Партизани (Албания) – Марибор (Словения) 0:1
Габала (Азербайджан) – Прогрес Нидеркорн (Люксембург) 0:2
КуПС (Финляндия) – Копенгаген (Дания) 0:1
Лахти (Финляндия) – Хабнарфьордюр (Исландия) 0:3
Анортосис (Кипр) – Лячи (Албания) 2:1
Бальцан (Мальта) – Кешля (Азербайджан) 4:1
УЕ Энгордани (Андорра) – Кайрат (Казахстан) 0:3
ФК Тракай (Литва) – Иртыш Павлодар (Казахстан) 0:0
Будучность Подгорица (Черногория) – Тренчин (Словакия) 0:2
Вадуц (Лихтенштейн) – Левски (Болгария) 1:0
Вестманнаэйяр (Исландия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) 0:4
Дерри Сити (Северная Ирландия) – Динамо Минск (Беларусь) 0:2
Гурник Забже (Польша) – Заря Бельцы (Молдова) 1:0
Ильвес (Финляндия) – Славия София (Болгария) 0:1
Конна Квей (Уэльс) – Шахтер Солигорск (Беларусь) 1:3
Левадия (Эстония) – Дандолк (Ирландия) 0:1
Лиепая (Латвия) – Хеккен (Швеция) 0:3
Милсами (Молдова) – Слован Братислава (Словакия) 2:4
Нефтчи (Азербайджан) – Уйпешт (Венгрия) 3:1
Петрокуб (Молдова) – Осиек (Хорватия) 1:1
Расинг Люксембург (Люксембург) – Вииторул (Румыния) 0:2
Рейнджерс (Шотландия) – Скопье (Македония) 2:0
Рудар (Черногория) – Партизан (Сербия) 0:3
Сачхере (Грузия) – Бейтар (Израиль) 0:0
Стумбрас (Литва) – Аполлон (Кипр) 1:0
12.07 (23:00) Стьярнан (Исландия) – Калью (Эстония)
Ференцварош (Венгрия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:1
Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Титоград (Черногория) 0:0
Хиберниан (Шотландия) – Рунавик (Фарерские острова) 6:1
ЦСКА София (Болгария) – ФК Рига (Латвия) 1:0
Шемрок Роверс (Ирландия) – АИК (Швеция) 0:1
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Домжале (Словения) 2:2
Клифтонвилл (Северная Ирландия) – Норшелланн (Дания) 0:1
Лех (Польша) – Гандзасар (Армения) 2:0
Спартак Субботица (Сербия) – Колрейн (Северная Ирландия) 1:1
Дунайська Стреда (Словакия) – Динамо Тбилиси (Грузия) 1:1
Ответные матчи
Гонвед (Венгрия) – Работнички (Македония) 4:0
Левски (Болгария) – Вадуц (Лихтенштейн) 3:2
Скопье (Македония) – Рейнджерс (Шотландия) 0:0
18.07 (19:00) Железничар (Босния и Герцеговина) – Нарва (Эстония)
19.07 (19:00) Калью (Эстония) – Стьярнан (Исландия)
19.07 (20:00) АИК (Швеция) – Шемрок Роверс (Ирландия)
19.07 (20:00) Аполлон (Кипр) – Стумбрас (Литва)
19.07 (20:00) Бейтар (Израиль) – Сачхере (Грузия)
19.07 (20:00) Вардар (Македония) – Пюник (Армения)
19.07 (20:00) Вииторул (Рум) – Расинг Люксембург (Люксембург)
19.07 (20:00) Гандзасар (Армения) – Лех (Польша)
19.07 (20:00) Заря Бельцы (Молдова) – Гурник Забже (Польша)
19.07 (20:00) Дандолк (Ирландия) – Левадия (Эстония)
19.07 (20:00) Динамо Минск (Беларусь) – Дерри Сити (Северная Ирландия)
19.07 (20:00) Динамо Тбилиси (Грузия) – Дунайська Стреда (Словакия)
19.07 (20:00) Домжале (Словения) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина)
19.07 (20:00) Колрейн (Северная Ирландия) – Спартак Субботица (Сербия)
19.07 (20:00) Копенгаген (Дания) – КуПС (Финляндия)
19.07 (20:00) Люфтетари Гирокастра (Албания) – Вентспилс (Латвия)
19.07 (20:00) Лячи (Албания) – Анортосис (Кипр)
19.07 (20:00) Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Ференцварош (Венгрия)
19.07 (20:00) Марибор (Сло) – Партизани (Албания)
19.07 (20:00) Мольде (Норвегия) – Гленавон (Северная Ирландия)
19.07 (20:00) Осиек (Хорватия) – Петрокуб (Молдова)
19.07 (20:00) Партизан (Сербия) – Рудар (Черногория)
19.07 (20:00) Рунавик (Фарерские острова) – Хиберниан (Шотландия)
19.07 (20:00) Сараево (Босния и Герцеговина) – Бананц (Армения)
19.07 (20:00) Сарпсборг 08 (Норвегия) – Вестманнаэйяр (Исландия)
19.07 (20:00) Славия София (Болгария) – Ильвес (Финляндия)
19.07 (20:00) Слован Братислава (Словакия) – Милсами (Молдова)
19.07 (20:00) Тобол (Казахстан) – Самтредиа (Грузия)
19.07 (20:00) Тренчин (Словакия) – Будучность Подгорица (Черногория)
19.07 (20:00) Уйпешт (Венгрия) – Нефтчи (Азербайджан)
19.07 (20:00) ФК Рига (Латвия) – ЦСКА София (Болгария)
19.07 (20:00) Хабнарфьордюр (Исландия) – Лахти (Финляндия)
19.07 (20:00) Хеккен (Швеция) – Лиепая (Латвия)
19.07 (20:00) Шахтер Солигорск (Беларусь) – Конна Квей (Уэльс)
19.07 (20:00) Кешля (Азербайджан) – Бальцан (Мальта)
19.07 (20:30) Норшелланн (Дания) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)
19.07 (20:30) Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Габала (Азербайджан)
Второй отборочный раунд
26.07 (20:00) Абердин (Шотландия) – Бернли (Англия)
26.07 (20:00) Динамо-Брест (Беларусь) – Атромитос (Греция)
26.07 (20:00) ЛАСК (Австрия) – Лиллестрем (Норвегия)
26.07 (20:00) Юргорден (Швеция) – ФК Мариуполь (Украина)
26.07 (20:00) Ягеллония (Польша) – Риу Аве (Португалия)
02.08 (20:00) Атромитос (Греция) – Динамо-Брест (Беларусь)
02.08 (20:00) Бернли (Англия) – Абердин (Шотландия)
02.08 (20:00) Лиллестрем (Норвегия) – ЛАСК (Австрия)
02.08 (20:00) Риу Аве (Португалия) – Ягеллония (Польша)
02.08 (20:00) ФК Мариуполь (Украина) – Юргорден (Швеция)
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