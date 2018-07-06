Лига Европы: Бешикташ сыграет с Б36, Севилья – с Уйпештом
26 июня 2018 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы – Лиги Европы. Финальный поединок запланирован на 29 мая 2018 года в городе Баку на Олимпийском стадионе.
Что касается наших представителей, то полтавская Ворскла начнет соревнования с группового этапа на правах бронзового призера чемпионата Украины, а луганская Заря и Мариуполь попробуют пробиться в основную сетку через сито квалификации.
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2018/19:
Предварительный раунд
Первые матчи
Сант Джулия (Андорра) – Гзира (Мальта) 0:2
ФК Европа (Гибралтар) – Приштина (Косово) 1:1
Биркиркара (Мальта) – Клаксвик (Фарерские острова) 1:1
Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1
Сефн Друидс (Уэльс) – ФК Тракай (Литва) 1:1
УЕ Энгордани (Андорра) – Фольгоре (Сан-Марино) 2:1
Тре Фиори (Сан-Марино) – Бала Таун (Уэльс) 3:0
Ответные матчи
Сент-Джозефс (Гибралтар) – Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 1:1 (2:4 по пен.)
ФК Тракай (Литва) – Сефн Друидс (Уэльс) 1:0
Гзира (Мальта) – Сант Джулия (Андорра) 2:1
Приштина (Косово) – ФК Европа (Гибралтар) 5:0
Бала Таун (Уэльс) – Тре Фиори (Сан-Марино) 1:0
Клаксвик (Фарерские острова) – Биркиркара (Мальта) 2:1
Фольгоре (Сан-Марино) – УЕ Энгордани (Андорра) 1:1
Первый отборочный раунд
Первые матчи
Самтредиа (Грузия) – Тобол (Казахстан) 0:1
Раднички Ниш (Сербия) – Гзира (Мальта) 4:0
Работнички (Македония) – Гонвед (Венгрия) 2:1
Бананц (Армения) – Сараево (Босния и Герцеговина) 1:2
Гленавон (Северная Ирландия) – Мольде (Норвегия) 2:1
Пюник (Армения) – Вардар (Македония) 1:0
Вентспилс (Латвия) – Люфтетари Гирокастра (Албания) 5:0
Рудар (Словения) – Тре Фиори (Сан-Марино) 7:0
Нарва (Эстония) – Железничар (Босния и Герцеговина) 0:2
Партизани (Албания) – Марибор (Словения) 0:1
Габала (Азербайджан) – Прогрес Нидеркорн (Люксембург) 0:2
КуПС (Финляндия) – Копенгаген (Дания) 0:1
Лахти (Финляндия) – Хабнарфьордюр (Исландия) 0:3
Анортосис (Кипр) – Лячи (Албания) 2:1
Бальцан (Мальта) – Кешля (Азербайджан) 4:1
УЕ Энгордани (Андорра) – Кайрат (Казахстан) 0:3
ФК Тракай (Литва) – Иртыш Павлодар (Казахстан) 0:0
Будучность Подгорица (Черногория) – Тренчин (Словакия) 0:2
Вадуц (Лихтенштейн) – Левски (Болгария) 1:0
Вестманнаэйяр (Исландия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) 0:4
Дерри Сити (Северная Ирландия) – Динамо Минск (Беларусь) 0:2
Гурник Забже (Польша) – Заря Бельцы (Молдова) 1:0
Ильвес (Финляндия) – Славия София (Болгария) 0:1
Конна Квей (Уэльс) – Шахтер Солигорск (Беларусь) 1:3
Левадия (Эстония) – Дандолк (Ирландия) 0:1
Лиепая (Латвия) – Хеккен (Швеция) 0:3
Милсами (Молдова) – Слован Братислава (Словакия) 2:4
Нефтчи (Азербайджан) – Уйпешт (Венгрия) 3:1
Петрокуб (Молдова) – Осиек (Хорватия) 1:1
Расинг Люксембург (Люксембург) – Вииторул (Румыния) 0:2
Рейнджерс (Шотландия) – Скопье (Македония) 2:0
Рудар (Черногория) – Партизан (Сербия) 0:3
Сачхере (Грузия) – Бейтар (Израиль) 0:0
Стумбрас (Литва) – Аполлон (Кипр) 1:0
12.07 (23:00) Стьярнан (Исландия) – Калью (Эстония)
Ференцварош (Венгрия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:1
Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – Титоград (Черногория) 0:0
Хиберниан (Шотландия) – Рунавик (Фарерские острова) 6:1
ЦСКА София (Болгария) – ФК Рига (Латвия) 1:0
Шемрок Роверс (Ирландия) – АИК (Швеция) 0:1
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Домжале (Словения) 2:2
Клифтонвилл (Северная Ирландия) – Норшелланн (Дания) 0:1
Лех (Польша) – Гандзасар (Армения) 2:0
Спартак Субботица (Сербия) – Колрейн (Северная Ирландия) 1:1
Дунайська Стреда (Словакия) – Динамо Тбилиси (Грузия) 1:1
Клаксвик (Фарерские острова) – Жальгирис (Литва) 1:2
Ответные матчи
Жальгирис (Литва) – Клаксвик (Фарерские острова) 1:1
Гонвед (Венгрия) – Работнички (Македония) 4:0
Левски (Болгария) – Вадуц (Лихтенштейн) 3:2
Скопье (Македония) – Рейнджерс (Шотландия) 0:0
Железничар (Босния и Герцеговина) – Нарва (Эстония) 3:1
Кайрат (Казахстан) – УЕ Энгордани (Андорра) 7:1
Гзира (Мальта) – Раднички Ниш (Сербия) 0:1
Калью (Эстония) – Стьярнан (Исландия) 1:0
АИК (Швеция) – Шемрок Роверс (Ирландия) 1:1 (д. в.)
Аполлон (Кипр) – Стумбрас (Литва) 2:0
Бейтар (Израиль) – Сачхере (Грузия) 1:2
Вардар (Македония) – Пюник (Армения) 0:2
Вииторул (Румыния) – Расинг Люксембург (Люксембург) 0:0
Иртыш Павлодар (Казахстан) – ФК Тракай (Литва) 0:1
Гандзасар (Армения) – Лех (Польша) 2:1
Тре Фиори (Сан-Марино) – Рудар (Словения) 0:3
Заря Бельцы (Молдова) – Гурник Забже (Польша) 1:1
Дандолк (Ирландия) – Левадия (Эстония) 2:1
Динамо Минск (Беларусь) – Дерри Сити (Северная Ирландия) 1:2
Динамо Тбилиси (Грузия) – Дунайська Стреда (Словакия) 1:2
Домжале (Словения) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 1:1
Колрейн (Северная Ирландия) – Спартак Субботица (Сербия) 0:2
Копенгаген (Дания) – КуПС (Финляндия) 1:1
Люфтетари Гирокастра (Албания) – Вентспилс (Латвия) 3:3
Лячи (Албания) – Анортосис (Кипр) 1:0
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Ференцварош (Венгрия) 1:0
Марибор (Словения) – Партизани (Албания) 2:0
Мольде (Норвегия) – Гленавон (Северная Ирландия) 5:1
Осиек (Хорватия) – Петрокуб (Молдова) 2:1
Партизан (Сербия) – Рудар (Черногория) 3:0
Рунавик (Фарерские острова) – Хиберниан (Шотландия) 4:6
Сараево (Босния и Герцеговина) – Бананц (Армения) 3:0
Сарпсборг 08 (Норвегия) – Вестманнаэйяр (Исландия) 2:0
Славия София (Болгария) – Ильвес (Финляндия) 2:1
Слован Братислава (Словакия) – Милсами (Молдова) 5:0
Тобол (Казахстан) – Самтредиа (Грузия) 2:0
Тренчин (Словакия) – Будучность Подгорица (Черногория) 1:1
Уйпешт (Венгрия) – Нефтчи (Азербайджан) 4:0
ФК Рига (Латвия) – ЦСКА София (Болгария) 1:0 (3:5 по пен.)
Хабнарфьордюр (Исландия) – Лахти (Финляндия) 0:0
Хеккен (Швеция) – Лиепая (Латвия) 1:2
Шахтер Солигорск (Беларусь) – Конна Квей (Уэльс) 2:0
Кешля (Азербайджан) – Бальцан (Мальта) 2:1
Норшелланн (Дания) – Клифтонвилл (Северная Ирландия) 2:1
Титоград (Черногория) – Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 1:2
Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Габала (Азербайджан) 0:1
Второй отборочный раунд
Первые матчи
Уфа (Россия) – Домжале (Словения) – 0:0
Вентспилс (Латвия) – Бордо (Франция) – 0:1
Тобол (Казахстан) – Пюник (Армения) – 2:1
Вииторул (Румыния) – Витесс (Голландия) – 2:2
Кайрат (Казахстан) – АЗ Алкмаар (Голландия) – 2:0
Рудар Веленье (Словения) – Стяуа (Румыния) – 0:2
Чихура (Грузия) – Марибор (Словения) – 0:0
Хапоэль Хайфа (Израиль) – Хабнарфьордюр (Исландия) – 1:1
Бальцан (Мальта) – Слован Братислава (Словакия) – 2:1
РБ Лейпциг (Германия) – Хеккен (Швеция) – 4:0
Мольде (Норвегия) – Лячи (Албания) – 3:0
Жальгирис (Литва) – Вадуц (Лихтенштейн) – 1:0
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Раднички (Сербия) – 2:0
ЦСКА София (Болгария) – Адмира Вена (Австрия) – 3:0
Юргорден (Швеция) – Мариуполь (Украина) – 1:1
Гонвед (Венгрия) – Прогрес (Люксембург) – 1:0
Ягеллония (Польша) – Риу Аве (Португалия) – 1:0
Шахтер Солигорск (Беларусь) – Лех (Польша) – 1:1
ЛАСК (Австрия) – Лиллестрем (Норвегия) – 4:0
Норшелланн (Дания) – АИК (Швеция) – 1:0
Гурник (Польша) – Тренчин (Словакия) – 0:1
Б-36 (Фареры) – Бешикташ (Турция) – 0:2
Генк (Бельгия) – Фола (Люксембург) – 5:0
Хайдук (Хорватия) – Славия София (Болгария) – 1:0
Санкт-Галлен (Швейцария) – Сарпсборг (Норвегия) – 2:1
Аталанта (Италия) – Сараево (Босния) – 2:2
Партизан (Сербия) – Тракай (Литва) – 1:0
Железничар (Босния) – Аполлон Лимасол (Кипр) – 1:2
Абердин (Шотландия) – Бернли (Англия) – 1:1
Дандолк (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:0
Спартак Суботица (Сербия) – Спарта Прага (Чехия) – 2:0
Осиек (Хорватия) – Рейнджерс (Шотландия) - 0:1
Хиберниан (Шотландия) – Астерас (Греция) – 3:2
Стьярнан (Исландия) – Копенгаген (Дания) – 0:2
Дунайска Стреда (Словакия) – Динамо Минск (Беларусь) – 1:3
Севилья (Испания) – Уйпешт (Венгрия) – 4:0
Ответные матчи
Пюник (Армения) – Тобол (Казахстан) 1:0
Фола (Люксембург) – Генк (Бельгия) 1:4
18:00 Лячи (Албания) – Мольде (Норвегия)
18:30 Тренчин (Словакия) – Гурник (Польша)
18:30 АЕК Ларнака (Кипр) – Дандолк (Ирландия)
19:00 Славия София (Болгария) – Хайдук (Хорватия)
19:00 Тракай (Литва) – Партизан (Сербия)
19:00 Динамо Минск (Беларусь) – Дунайска Стреда (Словакия)
19:30 Хеккен (Швеция) – РБ Лейпциг (Германия)
19:30 Лиллестрем (Норвегия) – ЛАСК (Австрия)
20:00 Вадуц (Лихтенштейн) – Жальгирис (Литва)
20:00 Адмира Вена (Австрия) – ЦСКА София (Болгария)
20:00 Мариуполь (Украина) – Юргорден (Швеция)
20:00 Прогрес (Люксембург) – Гонвед (Венгрия)
20:00 АИК (Швеция) – Норшелланн (Дания)
20:00 Аполлон Лимасол (Кипр) – Железничар (Босния)
20:00 Спарта Прага (Чехия) – Спартак Суботица (Сербия)
20:30 Слован Братислава (Словакия) – Бальцан (Мальта)
21:00 Бешикташ (Турция) – Б-36 (Фареры)
21:00 Витесс (Голландия) – Вииторул (Румыния)
21:00 Астерас (Греция) – Хиберниан (Шотландия)
21:00 Копенгаген (Дания) – Стьярнан (Исландия)
21:15 Марибор (Словения) – Чихура (Грузия)
21:15 Сараево (Босния) – Аталанта (Италия)
21:30 Стяуа (Румыния) – Рудар Веленье (Словения)
21:30 Домжале (Словения) – Уфа (Россия)
21:45 Лех (Польша) – Шахтер Солигорск (Беларусь)
21:45 Бордо (Франция) – Вентспилс (Латвия)
21:45 Рейнджерс (Шотландия) – Осиек (Хорватия)
21:45 Бернли (Англия) – Абердин (Шотландия)
21:45 АЗ Алкмаар (Голландия) – Кайрат (Казахстан)
21:45 Сарпсборг (Норвегия) – Санкт-Галлен (Швейцария)
22:00 Раднички (Сербия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
22:00 Риу Аве (Португалия) – Ягеллония (Польша)
22:00 Уйпешт (Венгрия) – Севилья (Испания)
22:15 Хабнарфьордюр (Исландия) – Хапоэль Хайфа (Израиль)
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