Атлетико повторил рекорд Севильи по победам в Лиге Европы
Дубль Антуана Гризманна принес мадридскому Атлетико третий кубок Лиги Европы.
Мадридский Атлетико разобрался с французским Марселем благодаря дублю Антуана Гризманна (3:0).
Победа в Лиге Европы сезона-2017/18 стала третьей для "матрасников". Еще дважды Атлетико выигрывали второй по рангу турнир в Европе в 2010 и 2012 годах.
Таким образом, мадридцы повторили рекорд испанской Севильи, которая три года кряду побеждала в Лиге Европы.
Смотрите также видео голов и обзор матча Марсель – Атлетико.
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