Дубль Антуана Гризманна принес мадридскому Атлетико третий кубок Лиги Европы.

Мадридский Атлетико разобрался с французским Марселем благодаря дублю Антуана Гризманна (3:0).

Победа в Лиге Европы сезона-2017/18 стала третьей для "матрасников". Еще дважды Атлетико выигрывали второй по рангу турнир в Европе в 2010 и 2012 годах.

Таким образом, мадридцы повторили рекорд испанской Севильи, которая три года кряду побеждала в Лиге Европы.

Смотрите также видео голов и обзор матча Марсель – Атлетико.

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