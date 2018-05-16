Капитан Марселя первым прикоснулся к кубку Лиги Европы и первым покинул поле

Димитри Пайет травмировался в середине первого тайма финального матча против Атлетико.

Капитан Марселя Димитри Пайет, выходя на поле, в финале Лиги Европы прикоснулся к трофею турнира.

Похоже, что подобный ритуал сыграл с футболистом злую шутку, так как Пайет на 31-й минуте игры лег на газон и попросил замену.

Капитан французского клуба со слезами на глазах покидал поле стадиона в Лионе.

После первого тайма Атлетико обыгрывает Марсель (1:0) благодаря голу Антуана Гризманна.

Следите за перипетиями финального матча в текстовой онлайн трансляции.

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