Марсель – Атлетико 0:3 видео голов и обзор финала Лиги Европы
Мадридский Атлетико обыграл французский Марсель в финале Лиги Европы.
1:0 – Антуан Гризманн открыл счет в матче на 21-й минуте матча.
2:0 – Антуан Гризманн делает дубль в дебюте второго тайма.
Обзор лучших моментов первого тайма.
3:0 – Результативный удар Габи добивает французский клуб.
Следите также за подробностями поединка в нашей текстовой онлайн трансляции.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил