Мадридский Атлетико обыграл французский Марсель в финале Лиги Европы.

1:0 – Антуан Гризманн открыл счет в матче на 21-й минуте матча.

2:0 – Антуан Гризманн делает дубль в дебюте второго тайма.

Обзор лучших моментов первого тайма.

3:0 – Результативный удар Габи добивает французский клуб.

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