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Марсель – Атлетико 0:3 видео голов и обзор финала Лиги Европы

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Мадридский Атлетико обыграл французский Марсель в финале Лиги Европы.
Марсель – Атлетико 0:3 видео голов и обзор финала Лиги Европы
twitter.com/Atleti

1:0 – Антуан Гризманн открыл счет в матче на 21-й минуте матча.

2:0 – Антуан Гризманн делает дубль в дебюте второго тайма.

Обзор лучших моментов первого тайма.

3:0 – Результативный удар Габи добивает французский клуб.

 

Следите также за подробностями поединка в нашей текстовой онлайн трансляции

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Теги: футбол, Лига Европы, Марсель, Атлетико
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