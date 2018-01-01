Марсель – Атлетико: стартовые составы

Марсель и Атлетико сразятся за трофей Лиги Европы.

Атлетико 16 мая сыграет в финальном матче Лиги Европы, в котором ему будет противостоять французский Марсель.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Марсель: Манданда – Сарр, Рами, Луис Густаво, Амави – Замбо-Ангисса, Сансон – Товен, Пайе, Окампос – Жермен.

Атлетико: Облак – Врсалько, Хименес, Годин, Лукас Эрнандес – Коке, Сауль, Габи, Корреа – Гризманн, Диего Коста.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция финального матча Лиги Европы. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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