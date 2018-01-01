Марсель – Атлетико: ориентировочные составы
Марсель и Атлетико сразятся за трофей Лиги Европы.
Атлетико 16 мая сыграет в финальном матче Лиги Европы, в котором ему будет противостоять французский Марсель.
Накануне поединка редакция iSport.ua решила предугадать составы команд, которые появятся на поле со стартовых минут.
Марсель: Манданда – Сакаи, Рами, Луис Густаво, Амави – Замбо-Ангисса, Сансон – Товен, Пайе, Окампос – Жермен
Атлетико: Облак – Врсалько, Хименес, Годин, Лукас Эрнандес – Коке, Сауль, Габи, Корреа – Гризманн, Диего Коста
Отметим, что точные составы станут известны ровно за час до игры (20:45 по киевскому времени).
Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция финального матча Лиги Европы.
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