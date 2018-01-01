Зидан признался, за кого будет болеть в финале Лиги Европы

Главный тренер Реала пожелал удачи Марселю.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан отметил, что в финале Лиги Европы будет болеть за Марсель, который поддерживает уже много лет.

"Надеюсь, Марселю удастся хорошо проявить себя в финале, ведь я всегда был их болельщиком. В детстве я посещал их матчи и поэтому желаю им всего лучшего в финале. Для города и клуба это просто невероятное достижение, как и для игроков. Марсель – футбольный город, которому необходимы такие матчи и эмоции", — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, в финале Лиги Европы Марсель сыграет с мадридским Атлетико. Встреча пройдет в Лионе 16 мая и начнется в 21:45.

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