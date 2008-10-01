Марсель – Атлетико: онлайн трансляция финала Лиги Европы начнется в 21:45
Мадридский Атлетико и Марсель в среду, 16 мая, сыграют в финале Лиги Европы.
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.
Так, на победу подопечных Диего Симеоне букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Успех французского клуба оценивается в 4,75. А вероятность ничейного исхода – в 3,6.
Букмекеры из компании William Hill также считают Атлетико фаворитом встречи – на триумф "матрасников" можно поставить с коэффициентом 1,73, а на Марсель – 5,0. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.
Последние матчи Марселя:
|11.05.2018
|Чемпионат Франции
|Генгам
|Марсель
|3:3
|06.05.2018
|Чемпионат Франции
|Марсель
|Ницца
|2:1
|03.05.2018
|Лига Европы
|Зальцбург
|Марсель
|2:1
|29.04.2018
|Чемпионат Франции
|Анже
|Марсель
|1:1
|26.04.2018
|Лига Европы
|Марсель
|Зальцбург
|2:0
Последние матчи Атлетико:
|12.05.2018
|Ла Лига
|Хетафе
|Атлетико
|0:1
|06.05.2018
|Ла Лига
|Атлетико
|Эспаньол
|0:2
|03.05.2018
|Лига Европы
|Атлетико
|Арсенал
|1:0
|29.04.2018
|Ла Лига
|Алавес
|Атлетико
|0:1
|26.04.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|Атлетико
|1:1
Последние очные встречи:
|09.12.2008
|Лига чемпионов
|Марсель
|Атлетико
|0:0
|01.10.2008
|Лига чемпионоа
|Атлетико
|Марсель
|2:1
Напомним, что финальный поединок Лиги Европы Марсель – Атлетико состоится 16 мая в французском Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.
Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Марсель – Атлетико, который состоится 16 мая и начнется в 21:45.
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