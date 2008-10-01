Марсель – Атлетико 0:3 как это было

Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Марсель – Атлетико.

Мадридский Атлетико и Марсель в среду, 16 мая, сыграют в финале Лиги Европы.

Читайте текстовую онлайн трансляцию финального поединка Марсель – Атлетико на iSport.ua:

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу подопечных Диего Симеоне букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Успех французского клуба оценивается в 4,75. А вероятность ничейного исхода – в 3,6.

Букмекеры из компании William Hill также считают Атлетико фаворитом встречи – на триумф “матрасников“ можно поставить с коэффициентом 1,73, а на Марсель – 5,0. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Последние матчи Марселя:

11.05.2018 Чемпионат Франции Генгам Марсель 3:3 06.05.2018 Чемпионат Франции Марсель Ницца 2:1 03.05.2018 Лига Европы Зальцбург Марсель 2:1 29.04.2018 Чемпионат Франции Анже Марсель 1:1 26.04.2018 Лига Европы Марсель Зальцбург 2:0

Последние матчи Атлетико:

12.05.2018 Ла Лига Хетафе Атлетико 0:1 06.05.2018 Ла Лига Атлетико Эспаньол 0:2 03.05.2018 Лига Европы Атлетико Арсенал 1:0 29.04.2018 Ла Лига Алавес Атлетико 0:1 26.04.2018 Лига Европы Арсенал Атлетико 1:1

Последние очные встречи:

09.12.2008 Лига чемпионов Марсель Атлетико 0:0 01.10.2008 Лига чемпионоа Атлетико Марсель 2:1

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы Марсель – Атлетико состоится 16 мая в французском Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Марсель – Атлетико, который состоится 16 мая и начнется в 21:45.

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