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Марсель – Атлетико 0:3 как это было

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Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Марсель – Атлетико.
Онлайн трансляция матча Марсель – Атлетико
Онлайн трансляция матча Марсель – Атлетико
uefa.com

Мадридский Атлетико и Марсель в среду, 16 мая, сыграют в финале Лиги Европы.

Читайте текстовую онлайн трансляцию финального поединка Марсель – Атлетико на iSport.ua:

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу подопечных Диего Симеоне букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Успех французского клуба оценивается в 4,75. А вероятность ничейного исхода – в 3,6.

Букмекеры из компании William Hill также считают Атлетико фаворитом встречи – на триумф “матрасников“ можно поставить с коэффициентом 1,73, а на Марсель – 5,0. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Последние матчи Марселя:

11.05.2018Чемпионат ФранцииГенгамМарсель3:3
06.05.2018Чемпионат ФранцииМарсельНицца2:1
03.05.2018Лига ЕвропыЗальцбургМарсель2:1
29.04.2018Чемпионат ФранцииАнжеМарсель1:1
26.04.2018Лига ЕвропыМарсельЗальцбург2:0

Последние матчи Атлетико:

12.05.2018Ла ЛигаХетафеАтлетико0:1
06.05.2018Ла ЛигаАтлетикоЭспаньол0:2
03.05.2018Лига ЕвропыАтлетикоАрсенал1:0
29.04.2018Ла ЛигаАлавесАтлетико0:1
26.04.2018Лига ЕвропыАрсеналАтлетико1:1

Последние очные встречи:

09.12.2008Лига чемпионовМарсельАтлетико 0:0
01.10.2008Лига чемпионоаАтлетикоМарсель2:1

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы Марсель – Атлетико состоится 16 мая в французском Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Марсель – Атлетико, который состоится 16 мая и начнется в 21:45.

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Теги: Марсель, Атлетико, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, финал, плей-офф, футбол
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