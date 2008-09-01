Атлетико в Лиге Европы: путь в Лион

Атлетико Мадрид сыграет с Марселем в финале Лиги Европы сезона 2017/18.

В среду, 16 мая, в Лионе состоится финальный матч Лиги Европы. В борьбе за трофей встретятся мадридский Атлетико и Марсель.

Путь в финал

В текущем сезоне Лиги Европы Атлетико сыграл 8 матчей, 6 из которых выиграл, один проиграл и еще один завершил с ничейным результатом. "Матрасники" за 8 встреч смогли забить 17 голов, а пропустили 4.

Атлетико включился в борьбу на стадии 1/16, после того, как не преодолел групповой этап в Лиге чемпионов, заняв третье место.

В 1/16 Атлетико обыграл Копенгаген (общ. 5:1), в 1/8 – Локомотив (общ. 8:1), а в 1/4 оказался сильнее Спортинга (общ. 2:1). В полуфинале мадридский клуб ждал тяжелый поединок против Арсенала, но и его "матрасники" смогли оставить за бортом турнира, обыграв с общим счетом 2:1.

История противостояний с Марселем

С соперником по финалу – Марселем Атлетико встречался дважды. Оба матча проходили в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2008/09. Тогда в домашней игре "матрасники" обыграли французскую команду со счетом 2:1, а на выезде голов забить не смогли, оставив на табло нули.

Выступления в Лиге Европы прошлых сезонов

Для Атлетико поединок в Лионе станет третьим финалом Лиги Европы в истории клуба. Первый финальный поединок в ЛЕ состоялся в 2010 году, когда соперником испанцев был английский Фулхэм. В этом матче "матрасники" прздновали победу со счетом 2:1.

Второй финал состоялся в сезоне-2011/12, когда Атлетико разгромил Атлетик 3:0.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Марсель – Атлетико, которая начнется 16 мая в 21:45.

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