Атлетико в Лиге Европы: путь в Лион
В среду, 16 мая, в Лионе состоится финальный матч Лиги Европы. В борьбе за трофей встретятся мадридский Атлетико и Марсель.
Путь в финал
В текущем сезоне Лиги Европы Атлетико сыграл 8 матчей, 6 из которых выиграл, один проиграл и еще один завершил с ничейным результатом. "Матрасники" за 8 встреч смогли забить 17 голов, а пропустили 4.
Атлетико включился в борьбу на стадии 1/16, после того, как не преодолел групповой этап в Лиге чемпионов, заняв третье место.
В 1/16 Атлетико обыграл Копенгаген (общ. 5:1), в 1/8 – Локомотив (общ. 8:1), а в 1/4 оказался сильнее Спортинга (общ. 2:1). В полуфинале мадридский клуб ждал тяжелый поединок против Арсенала, но и его "матрасники" смогли оставить за бортом турнира, обыграв с общим счетом 2:1.
История противостояний с Марселем
С соперником по финалу – Марселем Атлетико встречался дважды. Оба матча проходили в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2008/09. Тогда в домашней игре "матрасники" обыграли французскую команду со счетом 2:1, а на выезде голов забить не смогли, оставив на табло нули.
Выступления в Лиге Европы прошлых сезонов
Для Атлетико поединок в Лионе станет третьим финалом Лиги Европы в истории клуба. Первый финальный поединок в ЛЕ состоялся в 2010 году, когда соперником испанцев был английский Фулхэм. В этом матче "матрасники" прздновали победу со счетом 2:1.
Второй финал состоялся в сезоне-2011/12, когда Атлетико разгромил Атлетик 3:0.
Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Марсель – Атлетико, которая начнется 16 мая в 21:45.
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