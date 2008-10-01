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Марсель – Атлетико: статистика встреч

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Марсель и Атлетико сыграют в финале Лиги Европы.
Марсель – Атлетико: статистика встреч
Марсель – Атлетико: статистика встреч
uefa.com

Мадридский Атлетико и Марсель в среду, 16 мая, сыграют в финале Лиги Европы, который пройдет в Лионе.

За всю историю марсельская и мадридская команды встречались 2 раза: на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2008/09. Тогда в первом матче в Мадриде Атлетико добыл победу, а в ответном матче во Франции была зафиксирована безголевая ничья. 

Очные встречи Марселя и Атлетико:

09.12.2008Лига чемпионовМарсельАтлетико 0:0
01.10.2008Лига чемпионоаАтлетикоМарсель2:1

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы Марсель – Атлетико состоится 16 мая в французском Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Марсель – Атлетико, который состоится 16 мая и начнется в 21:45.

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Теги: Марсель, Атлетико Мадрид, статистика встреч, Лига Европы, финал, футбол
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