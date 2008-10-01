Марсель – Атлетико: статистика встреч
Марсель и Атлетико сыграют в финале Лиги Европы.
Мадридский Атлетико и Марсель в среду, 16 мая, сыграют в финале Лиги Европы, который пройдет в Лионе.
За всю историю марсельская и мадридская команды встречались 2 раза: на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2008/09. Тогда в первом матче в Мадриде Атлетико добыл победу, а в ответном матче во Франции была зафиксирована безголевая ничья.
Очные встречи Марселя и Атлетико:
|09.12.2008
|Лига чемпионов
|Марсель
|Атлетико
|0:0
|01.10.2008
|Лига чемпионоа
|Атлетико
|Марсель
|2:1
Напомним, что финальный поединок Лиги Европы Марсель – Атлетико состоится 16 мая в французском Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.
Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Марсель – Атлетико, который состоится 16 мая и начнется в 21:45.
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