В этом году финальный поединок Лиги Европы состоится во французском Лионе.

В среду, 16 мая, любителей футбола ждет яркое событие – финал Лиги Европы созона-2017/18, в котором встретятся Марсель и Атлетико Мадрид. Этот поединок значительно уступает в популярности своему старшему брату – финальному матчу Лиги чемпионов, который 26 мая состоится в Киеве. Но, безусловно, и Лига Европы стоит того, чтобы о ней говорить, поэтому мы собрали самую важную информацию о противостоянии в одном месте.

Кто

Атлетико и Марсель прошли долгий путь ради того, чтобы встретиться в Лионе в решающем поединке.

Французский клуб начал борьбу с третьего отборочного раунда, где обыграл Остенде, а в раунде плей-офф они оказались сильнее Домжале. На групповом этапе команда из Марселя заняла второе место в группе I, что позволило выйти в следующий этап. В 1/16, 1/8 и 1/4 Марселю покорились Брага, Атлетик и Лейпциг соответственно, а в полуфинале в соперники попался Зальцбург, который уступил с общим счетом 3:2.

Что касатеся Атлетико, то сначала испанцы пробовали свои силы в Лиге чемпионов, но "поперхнувшись" Карабахом на групповом этапе продолжили путешествие по еврокубкам в Лиге Европы. В 1/16 и 1/8 Атлетико уверенно обошел Копенгаген и Локомотив, в 1/4 обыграл Спортинг. В полуфинале "матрасником" предстояли два тяжелых матча с Арсеналом, но и его подопечные Диего Симеоне оставили за бортом.

Где

За трофей турнира Марсель и Атлетико будут бороться на стадионе Люмьер в Лионе, вместимость которого чуть менее 60 тысяч. Стадион расположен в десяти километрах к востоку от центра третьего по величине города Франции.

Когда

Стартовый свисток в Лионе прозвучит в 21:45 по Киеву, а украинские болельщики смогут уидеть матч в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

А судьи кто

Главным арбитром поединка станет голландец Бьорн Куйперс. В помощь ему назначили также соотечественников Сандера Ван Рукела и Эрвина Зейнстру. Четвертым судьей будет поляк Шимон Марчиняк. Ассистенты за воротами – Данни Маккели и Паулус Ван Букель.

Прогнозы и фаворит

Букмекеры уже установили коэффициенты на исход поединка Марсель – Атлетико Мадрид. На победу подопечных Диего Симеоне букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Успех французского клуба оценивается в 4,75. А вероятность ничейного исхода – в 3,6.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Марсель – Атлетико Мадрид, которая будет доступна 16 мая в 21:45.

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