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Зенит заблокировал фаната в соцсети из-за поздравления с выходом в ЛЕ

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Болельщик поздравил Зенит с выходом в ЛЕ в ВКонтакте и попал в черный список.
Зенит Санкт-Петербург
Зенит Санкт-Петербург
Getty Images

Официальный аккаунт Зенита ВКонтакте заблокировал болельщика, который порадовался попаданию команды в Лигу Европы-2018/19.

"Поздравляю Зенит с выходом в стыковые матчи Лиги Европы", – написал поклонник в сообщения группы, после чего отправился в бан.

После поражения от Локомотива в 29-м туре РФПЛ (0:1) Зенит потерял теоретические шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Также команда из Санкт-Петербурга не попала в ЛЧ в третий сезон подряд.

Ранее сообщалось о том, что наставник "сине-бело-голубых" Роберто Манчини уже согласился возглавить сборную Италии с понижением зарплаты.

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Теги: футбол, Лига Европы, Зенит, вне игры, фото
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