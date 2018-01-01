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Марсель – Атлетико: где смотреть матч Лиги Европы

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Где смотреть матч Лиги Европы Марсель – Атлетико? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет финал Лиги Европы Марсель – Атлетико.
Марсель – Атлетико: где смотреть матч Лиги Европы
Марсель – Атлетико: где смотреть матч Лиги Европы

Мадридский Атлетико и французский Марсель в среду, 16 мая, сыграют в финале Лиги Европы, который состоится в Лионе.

В Украине финальный матч Лиги Европы Марсель – Атлетико в прямом эфире покажут на телеканале Футбол 1. Также данный матч можно посмотреть на таких русскоязычных каналах, как Матч ТВ и Беларусь ТВ

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы Марсель – Атлетико состоится 16 мая в французском Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Марсель – Атлетико, который состоится 16 мая и начнется в 21:45.

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Теги: Марсель, Атлетико, где смотреть, Лига Европы, финал, плей-офф, футбол
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