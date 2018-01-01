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Опубликована команда недели Лиги Европы

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УЕФА назвал имена игроков, которые вошли в состав символической сборной недели в Лиге Европы.
Диего Коста - автор гола в ворота Арсенала
Диего Коста - автор гола в ворота Арсенала
Getty Images

В команду по итогам ответных матчей полуфинала вошли три игрока Атлетико – Антуан Гризманн, Диего Коста и Диего Годин.

Давид Оспина (Арсенал), Штефан Ляйнер (Ред Булл Зальцбург), Диего Годин (Атлетико), Роланду, Жордан Амави (оба – Марсель), Амаду Айдара, Диади Самассеку (оба – Ред Булл Зальцбург), Гранит Джака (Арсенал), Димитри Пайет (Марсель), Антуан Гризманн, Диего Коста (оба – Атлетико).

Напомним, в финал Лиги Европы прошли Атлетико и Марсель

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Теги: Атлетико, Марсель, Лига Европы, футбол, символическая сборная
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