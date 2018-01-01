Опубликована команда недели Лиги Европы
УЕФА назвал имена игроков, которые вошли в состав символической сборной недели в Лиге Европы.
В команду по итогам ответных матчей полуфинала вошли три игрока Атлетико – Антуан Гризманн, Диего Коста и Диего Годин.
Давид Оспина (Арсенал), Штефан Ляйнер (Ред Булл Зальцбург), Диего Годин (Атлетико), Роланду, Жордан Амави (оба – Марсель), Амаду Айдара, Диади Самассеку (оба – Ред Булл Зальцбург), Гранит Джака (Арсенал), Димитри Пайет (Марсель), Антуан Гризманн, Диего Коста (оба – Атлетико).
Напомним, в финал Лиги Европы прошли Атлетико и Марсель.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил