Опубликована команда недели Лиги Европы

УЕФА назвал имена игроков, которые вошли в состав символической сборной недели в Лиге Европы.

В команду по итогам ответных матчей полуфинала вошли три игрока Атлетико – Антуан Гризманн, Диего Коста и Диего Годин.

Давид Оспина (Арсенал), Штефан Ляйнер (Ред Булл Зальцбург), Диего Годин (Атлетико), Роланду, Жордан Амави (оба – Марсель), Амаду Айдара, Диади Самассеку (оба – Ред Булл Зальцбург), Гранит Джака (Арсенал), Димитри Пайет (Марсель), Антуан Гризманн, Диего Коста (оба – Атлетико).

Напомним, в финал Лиги Европы прошли Атлетико и Марсель.

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