Тренер Зальцбурга: Судьи признали ошибку, они меня тронули

Главный тренер Ред Булл Зальцбург Марко Розе поделился мнением насчет ошибки российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Главный тренер Ред Булл Зальцбург Марко Розе поделился мнением насчет ошибки российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с Марселем (2:1).

"Мне сказали, что российские судьи были очень подавлены и расстроены, когда в судейской поняли, что допустили ошибку, они ее признали.

Это тронуло меня. Если человек может признать свою вину, я готов его простить", – цитирует тренера Ouest France.

Напомним, на 116-й минуте арбитр Сергей Карасев ошибочно назначил угловой в пользу французов. После розыгрыша этого углового Марсель забил гол и прошел в финал.

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