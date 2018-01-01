Марсель – Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Атлетико и Марсель встретятся в финале Лиги Европы.

Прогноз на матч Марсель – Атлетико от букмекеров deviantart.com

Мадридский Атлетико и Марсель в среду, 16 мая, сыграют в финале Лиги Европы.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу подопечных Диего Симеоне букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Успех французского клуба оценивается в 4,75. А вероятность ничейного исхода – в 3,6.

Букмекеры из компании William Hill также считают Атлетико фаворитом встречи – на триумф "матрасников" можно поставить с коэффициентом 1,73, а на Марсель – 5,0. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы Марсель – Атлетико состоится 16 мая в французском Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Марсель – Атлетико, который состоится 16 мая и начнется в 21:45.

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