Фанаты Реала раскритиковали Надаля за его поддержку Атлетико

Именитый теннисист побывал на ответном матче 1/2 финала ЛЕ Атлетико – Арсенал.

Атлетико одержал победу над Арсеналом в ответном полуфинальном поединке Лиги Европы и по сумме двух встреч пробился в финал турнира.

На трибунах стадиона Ванда Метрополитано был замечен именитый испанский спортсмен, первая ракетка мира Рафаэль Надаль, поддерживающий "матрасников" в красно-белом шарфе.

Примечательно то, что теннисист является одним из самых известных фанатов другой мадрдидской команды – Реала. После матча Рафа, разумеется, получил порцию критики от болельщиков "сливочных".

Напомним, что оба мадридских коллектива добрались до финалов двух самых престижных клубных турниров Европы. Реал поборется за победу в Лиге чемпионов, а Атлетико попробует выиграть Лигу Европы.

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