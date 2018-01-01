Косельни пропустит около шести месяцев

Лоран Косельни надолго выбыл из строя.

Лоран Косельни получил травму в матче с Атлетико Getty Images

Защитник Арсенала Лоран Косельни получил травму в ответном матче с Атлетико (1:0) в полуфинале Лиги Европы. Француза унесли с поля на носилках.

Как сообщил журналист BT Sport Джейк Хамфри, подозрения о разрыве ахилловых сухожилий у Косельни подтвердились. Ожидается, что футболист вернется на поле через шесть месяцев.

Лоран пропустит оставшиеся матчи Арсенала в текущем сезоне, а также чемпионат мира.

Напомним, Арсенал проиграл Атлетико со счетом 0:1 и вылетел из Лиги Европы за шаг до финала.

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