Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Венгер: Я очень грустен, расстроен и раздражен

Комментариев: 0
Арсен Венгер расстроен, что покидает клуб без финала Лиги Европы.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Лондонский Арсенал проиграл мадридскому Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги Европы (1:0) и не прошел в финал еврокубка.

Главный тренер канониров Арсен Венгер после матча был в растрепанных чувтсвах.

"Это очень печально, очень-очень-очень печально. Я расстроен покидать клуб с таким вылетом", — цитирует Венгера football.ua.

"Понадобится время, чтобы восстановиться от этого. А потом я решу, что делать со своим будущим. Сейчас у меня нет никаких планов".

"Я как и вся команда: очень грустен, расстроен и даже раздражен. Потому что когда ты вылетаешь из турнира после такой игры, которую мы показывали 180 минут, это очень тяжело принять".

"Нам чего-то не хватало в последней трети поля. Посмотрите на количество моментов, которые мы создали в двух матчах. Как минимум вы скажете, что мы можем быть очень разочарованы".

Напомним, Арсен Венгер покинет Арсенал по окончании сезона. 

Ранее сообщалось, что Арсенал в следующем сезоне не сыграет в Лиге чемпионов

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

 

Поделись:
Теги: Арсен Венгер, Арсенал, Атлетико, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь