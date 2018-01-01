Венгер: Я очень грустен, расстроен и раздражен

Арсен Венгер расстроен, что покидает клуб без финала Лиги Европы.

Лондонский Арсенал проиграл мадридскому Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги Европы (1:0) и не прошел в финал еврокубка.

Главный тренер канониров Арсен Венгер после матча был в растрепанных чувтсвах.

"Это очень печально, очень-очень-очень печально. Я расстроен покидать клуб с таким вылетом", — цитирует Венгера football.ua.

"Понадобится время, чтобы восстановиться от этого. А потом я решу, что делать со своим будущим. Сейчас у меня нет никаких планов".

"Я как и вся команда: очень грустен, расстроен и даже раздражен. Потому что когда ты вылетаешь из турнира после такой игры, которую мы показывали 180 минут, это очень тяжело принять".

"Нам чего-то не хватало в последней трети поля. Посмотрите на количество моментов, которые мы создали в двух матчах. Как минимум вы скажете, что мы можем быть очень разочарованы".

Напомним, Арсен Венгер покинет Арсенал по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Арсенал в следующем сезоне не сыграет в Лиге чемпионов.

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