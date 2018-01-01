Облак продлил свою уникальную серию

На стадионе Атлетико Ян Облак не пропускает уже 1007 минут.

Мадридский Атлетико одержал победу над лондонским арсеналом в ответном матче полуфинала Лиги Европы (1:0).

В этом поединке вратарь матрасников Ян Облак продлил свою сухую серию на стадионе Ванда Метрополитано до 1007 минут подряд. Это чуть больше 11 матчей.

За это время Облак отразил 21 удар в створ - в среднем меньше двух ударов за матч.

Напомним, в финале Лиги Европы Атлетико встретится с французским Марселем.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!