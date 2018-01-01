Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Облак продлил свою уникальную серию

Комментариев: 0
На стадионе Атлетико Ян Облак не пропускает уже 1007 минут.
Ян Облак
Ян Облак
Getty Images

Мадридский Атлетико одержал победу над лондонским арсеналом в ответном матче полуфинала Лиги Европы (1:0). 

В этом поединке вратарь матрасников Ян Облак продлил свою сухую серию на стадионе Ванда Метрополитано до 1007 минут подряд. Это чуть больше 11 матчей.

За это время Облак отразил 21 удар в створ - в среднем меньше двух ударов за матч.

Напомним, в финале Лиги Европы Атлетико встретится с французским Марселем.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

 

Поделись:
Теги: Ян Облак, Атлетико, Арсенал, Лига Европы, Ванда Метрополитано
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь