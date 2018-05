Фанат Арсенала уснул на трибунах на матче с Атлетико

Лондонский Арсенал проиграл мадридскому Атлетико в ответном полуфинале Лиги Европы и остался без финала.

Есть надежда, что как минимум один из фанатов Арсенала этого не увидел – он просто уснул на трибунах.

Фанаты Арсенала засняли свого коллегу, который отбросил голову назад и крепко уснул. Правда, их насмешки все же разбудили болельщика. Но надолго ли?

