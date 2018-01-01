Фанат Арсенала уснул на трибунах на матче с Атлетико
Болельщики лондонского Арсенала заметили спящего коллегу.
Лондонский Арсенал проиграл мадридскому Атлетико в ответном полуфинале Лиги Европы и остался без финала.
Есть надежда, что как минимум один из фанатов Арсенала этого не увидел – он просто уснул на трибунах.
Фанаты Арсенала засняли свого коллегу, который отбросил голову назад и крепко уснул. Правда, их насмешки все же разбудили болельщика. Но надолго ли?
Meanwhile in the Arsenal end... 😱🔴— talkSPORT 📻 (@talkSPORT) 3 мая 2018 г.
God bless Arsenal fans 😂😂 pic.twitter.com/2T0xeQOf7M
Если вы тоже накануне уснули и не смотрели игру, то смотрите обзор матча Атлетико - Арсенал.
Ранее сообщалось, что Арсенал не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
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