Марсель в овертайме обыграл Зальцбург и вышел в финал Лиги Европы

Ошибка российского арбитра помогла Марселю пробиться в финал.

Французский Марсель стал вторым финалистом Лиги Европы, лишь в овертайме сумев обыграть австрийский Зальцбург.

Первый тайм выдался очень спокойным, в первую очередь это касается Зальцбурга, который в первую очередь думал о том, как бы не пропустить. В итоге зрители увидели скучные нули.

А вот во втором тайме на поле была совсем другая картина. Чемпион Австрии всецело доминировал, атаковал и дважды добился успеха стараниями Хайдара, совершившего блестящий сольный проход, и Шлагера, после удара которого Сарр срезал мяч в собственные ворота.

2:0 в основное время стали повторением результата первого матча, поэтому имя финалиста команды определяли в овертайме.

А там решающей стала ошибка российского рефери Сергея Карасева. Бригада российского арбитра и по ходу матча приняла ряд спорных решений, а на 116-й минуте назначила угловой, которого на самом деле не было. С этого углового и был забит решающий гол Роланду, который вывел Марсель в финал Лиги Европы.

РБ Зальцбург – Марсель 2:1

Голы: Хайдара, 53, Сарр, 65 (в свои ворота) – Роланду, 116

РБ Зальцбург: Вальке – Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер (Понграчич, 96) – Хайдара, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Бериша – Гульбрандсен (Хван, 69), Даббур

Марсель: Пеле – Сарр, Рами, Густаво, Амави – Лопес (Ангуисса, 66), Сансон – Товен, Пайе, Окампос – Жермен (Нджие, 84)

Предупреждения: Хайдара, Ромальо, Чалета-Цар, Даббур – Сарр, Лопес, Рами, Жермен, Пайе, Амави, Роланду

Удаление: Хайдара, 119