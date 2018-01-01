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Атлетико – Арсенал 1:0 видео гола и обзор матча

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Атлетико прошел Арсенал на пути к финалу Лиги Европы.
Атлетико вышел в финал Лиги Европы
Атлетико вышел в финал Лиги Европы
Getty Images

Мадридский Атлетико минимально обыграл лондонский Арсенал и вышел в финал Лиги Европы. 

Атлетико – Арсенал 1:0

Гол: Диего Коста, 45.

Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Люка Эрнандес, Витоло (Корреа, 74), Парти (Савич, 90), Сауль, Габи, Коке, Диего Коста (Торрес, 83), Гризманн.

Арсенал: Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Уилшер (Мхитарян, 68), Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

Предупреждения: Уилшер (42), Габи (52), Монреаль (58), Сауль (71), Диего Коста (78), Мустафи(78).

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Теги: Атлетико, Арсенал, видео голов, обзор матча, Лига Европы, плей-офф, футбол
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