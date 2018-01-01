Атлетико – Арсенал 1:0 видео гола и обзор матча
Атлетико прошел Арсенал на пути к финалу Лиги Европы.
Мадридский Атлетико минимально обыграл лондонский Арсенал и вышел в финал Лиги Европы.
Атлетико – Арсенал 1:0
Гол: Диего Коста, 45.
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Люка Эрнандес, Витоло (Корреа, 74), Парти (Савич, 90), Сауль, Габи, Коке, Диего Коста (Торрес, 83), Гризманн.
Арсенал: Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Уилшер (Мхитарян, 68), Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
Предупреждения: Уилшер (42), Габи (52), Монреаль (58), Сауль (71), Диего Коста (78), Мустафи(78).
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил