Атлетико минимально обыграл Арсенал и вышел в финал Лиги Европы

Единственный гол в матче забил Диего Коста.

В ответном матче полуфинала Лиги Европы Атлетико принимал Арсенал. Встреча проходила на стадионе Ванда Метрополитано и завершилась победой команды Диего Симеоне со счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет записал форвард Диего Коста, который отличился на второй компенсированной минуте первого тайма после передачи от Антуана Гризманна.

Во втором тайме Атлетико в фирменном стиле сосредоточился на удержании минимальное преимущества. Арсенал, несмотря на острую необходимость ответного гола, нанес лишь один удар в створ ворот испанцев.

Напомним, что в первом матче, в Лондоне, команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, Атлетико вышел в финал Лиги Европы, а Арсенал завершил участие в турнире.

Атлетико – Арсенал 1:0

Гол: Диего Коста, 45.

Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Люка Эрнандес, Витоло (Корреа, 74), Парти (Савич, 90), Сауль, Габи, Коке, Диего Коста (Торрес, 83), Гризманн.

Арсенал: Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Уилшер (Мхитарян, 68), Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

Предупреждения: Уилшер (42), Габи (52), Монреаль (58), Сауль (71), Диего Коста (78), Мустафи(78).

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