Зальцбург – Марсель 0:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы
Зальцбург в четверг, 3 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором австрийский клуб сыграет против французского Марселя.
Так, на победу Зальцбурга букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,05. Победа Марселя оценивается в 3,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,6.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Зальцбург фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу французского клуба – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.
Последние матчи Зальцбурга:
|29.04.2018
|Чемпионат Австрии
|Санкт-Пельтен
|Зальцбург
|0:2
|26.04.2018
|Лига Европы
|Марсель
|Зальцбург
|2:0
|22.04.2018
|Чемпионат Австрии
|Зальцбург
|Альтах
|3:1
|18.04.2018
|Кубок Австрии
|Маттерсбург
|Зальцбург
|0:1
|15.04.2018
|Чемпионат Австрии
|Адмира
|Зальцбург
|2:6
Последние матчи Марселя:
|29.04.2018
|Чемпионат Франции
|Анже
|Марсель
|1:1
|26.04.2018
|Лига Европы
|Марсель
|Зальцбург
|2:0
|21.04.2018
|Чемпионат Франции
|Марсель
|Лилль
|5:1
|15.04.2018
|Чемпионат Франции
|Труа
|Марсель
|2:3
|12.04.2018
|Лига Европы
|Марсель
|РБ Лейпциг
|5:2
Напомним, что ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы Зальцбург – Марсель состоится 3 мая в Зальцбурге на стадионе Ред Булл Арена.
Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Зальцбург – Марсель, который состоится 3 мая и начнется в 22:05.
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