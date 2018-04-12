Зальцбург – Марсель 0:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы

Зальцбург примет Марсель в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Зальцбург – Марсель, который состоится 3 мая.

Зальцбург в четверг, 3 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором австрийский клуб сыграет против французского Марселя.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне хозяев.

Так, на победу Зальцбурга букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,05. Победа Марселя оценивается в 3,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,6.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Зальцбург фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу французского клуба – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Последние матчи Зальцбурга:

29.04.2018 Чемпионат Австрии Санкт-Пельтен Зальцбург 0:2 26.04.2018 Лига Европы Марсель Зальцбург 2:0 22.04.2018 Чемпионат Австрии Зальцбург Альтах 3:1 18.04.2018 Кубок Австрии Маттерсбург Зальцбург 0:1 15.04.2018 Чемпионат Австрии Адмира Зальцбург 2:6

Последние матчи Марселя:

29.04.2018 Чемпионат Франции Анже Марсель 1:1 26.04.2018 Лига Европы Марсель Зальцбург 2:0 21.04.2018 Чемпионат Франции Марсель Лилль 5:1 15.04.2018 Чемпионат Франции Труа Марсель 2:3 12.04.2018 Лига Европы Марсель РБ Лейпциг 5:2

Напомним, что ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы Зальцбург – Марсель состоится 3 мая в Зальцбурге на стадионе Ред Булл Арена.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Зальцбург – Марсель, который состоится 3 мая и начнется в 22:05.

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