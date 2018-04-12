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Зальцбург – Марсель 0:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Зальцбург примет Марсель в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Зальцбург – Марсель, который состоится 3 мая.
Онлайн трансляция матча Зальцбург – Марсель
Онлайн трансляция матча Зальцбург – Марсель
om.net

Зальцбург в четверг, 3 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором австрийский клуб сыграет против французского Марселя.

 
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне хозяев.

Так, на победу Зальцбурга букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,05. Победа Марселя оценивается в 3,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,6.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Зальцбург фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу французского клуба – 3,4. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Последние матчи Зальцбурга:

29.04.2018Чемпионат АвстрииСанкт-ПельтенЗальцбург0:2
26.04.2018Лига ЕвропыМарсельЗальцбург2:0
22.04.2018Чемпионат АвстрииЗальцбургАльтах3:1
18.04.2018Кубок АвстрииМаттерсбургЗальцбург0:1
15.04.2018Чемпионат АвстрииАдмираЗальцбург2:6

Последние матчи Марселя:

29.04.2018Чемпионат ФранцииАнжеМарсель1:1
26.04.2018Лига ЕвропыМарсельЗальцбург2:0
21.04.2018Чемпионат ФранцииМарсельЛилль5:1
15.04.2018Чемпионат ФранцииТруаМарсель2:3
12.04.2018Лига ЕвропыМарсельРБ Лейпциг5:2

Напомним, что ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы Зальцбург – Марсель состоится 3 мая в Зальцбурге на стадионе Ред Булл Арена.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Зальцбург – Марсель, который состоится 3 мая и начнется в 22:05.

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Теги: Зальцбург, Марсель, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
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